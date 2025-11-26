『べらぼう』“見たい…” ていの腐女子な本音に心揺らいだ歌麿を考察--プロジェクト写楽、始動【後編】

芝居町で行われる「曽我祭り」で、蘭画のように役者の素顔をそのまま描いた絵を「写楽」という名前で売り「実は平賀源内が描いた」という噂を江戸中に流す……という「プロジェクト写楽」を始めたチーム蔦重。

「大河べらぼう」第45回『その名は写楽』では、「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」とタイトルにあるように、まさに、蔦重の夢をのせた噺となった展開でした。

【後編】では、スポンサーの松平容保（井上裕貴）と、したたかな商売人・蔦重（横浜流星）とのやりとり、具現化に苦労するチーム蔦重、「プロジェクト写楽」を動かすために水面化で動いたてい（橋本愛）と、「見たい」というていの願望に心動かされた歌麿（染谷将太）を考察してみました。

【前編】の記事はこちら↓

「べらぼう」肝の据わった名軍師・てい誕生！随所に散りばめられた名セリフや軍師ぶりを考察【前編】

老獪な策士・蔦重VSオタクぶりがでてしまう定信

蔦重は、早速「プロジェクト写楽」のアイデアを定信に伝えます。

「まあ〜源内は蘭画をやっておったしな」と言う定信に「おや、ご存知で」と揶揄うようなニュアンスで返す蔦重。

「絵は武士の嗜みであるのでな」と定信、こういう話題はたぶん大好きななず。

「写したような役者絵ということは、勝川の流れか？源内と言わせたいなら勝川に寄りすぎないようにせよ！」と、オタクっぷりを披露してしまいます。

「策は認めたので進めろ」という定信に、陰の軍師・ていの「ふんどしの守からかかり（費用）をふんだくり」という指示通り、「なかなかこちら（お金）がかかるので」と予算を請求します。

「さようなものお前のほうで工面せよ！」という定信に、一際声のボリュームをあげ「質素倹約の煽りを受け、身上も半減されまして」と、嫌味たっぷりに言う蔦重は実に老獪な表情でしたね。カチンと来た定信も言い返しますが、海千山千の蔦重には敵いません。

「他の本屋にお頼みになったら〜」

「吹けば飛ぶような本屋なので、ついグチの一つも漏らしてしまうかも〜」

と蔦重の嫌味たっぷりな返しにさらにカチン顔になる定信ですが、重ねて「この仇討ちは奉行所にお届けはお出しに？」とかぶせられ、「降参」と言う表情になり口をキュッと結んだところはおかしかったですね。

控えていた家臣・水野為長（園田祥太）に目配せし、水野は蔦重の前に千両箱をそっと出します。大金を確認して満面の笑みを浮かべ、即「ありがたやまでございます！」とまったく遠慮もしません。定信は、最初からこうなる（蔦重には負ける）と予想して、大金を用意していたのでしょうか。

蔦重の横に控えていた水野の表情に笑いました。やりこめられた定信と、一切物おじしない蔦重との対峙シーンですが、どこかお互いにこの応酬を楽しんでいるような感じがしました。

NHK大河「べらぼう」公式サイトより

歌麿が描いた「変顔の女性」が写楽の画風のアイデアに

無事、軍資金を手に入れチーム蔦重はあれこれと頭を捻ります。耕書堂の一室に集まった絵師たちは「源内が描いた」と思わせる絵を描くのですが、これが難しい。何度も蔦重に「やり直し！」とリテイクをだされ疲弊していきます。

ついに、いつもニコニコ感情が安定して大人な北尾重政（橋本淳）が、はじめてブチギレてしまいました。重政先生は「自分がダメ出しされた」より周りの絵師が疲れて悩んでいることに怒ったのでしょう。

「やってられっか！こっちは知恵絞ってんだ。これじゃねえあれじゃねえならガキでも言えるわ、べらぼうめ」「さすがに付き合いきれねえ」と席を立ってしまいました。

NHK大河「べらぼう」より

温厚な重政先生を怒らせて悩む蔦重。自分の頭に浮かぶ絵とは？と考え、絵師たちのために、目、鼻、口などのパーツを指定する指示書を作り始めます。

ていに「どんなイメージで？」と聞かれ、蔦重の頭に浮かんだのは、歌麿が美人大首絵『婦人相学十躰』を描いた際の「変顔」をした女性たちの下絵です。蔦重は「ここまで真に迫っている感じではなくて、あくまでの女絵として綺麗に描いて欲しい」と指示を出してましたよね。

あの変顔の女絵をみて、「あれ？写楽っぽい」と思った人もいるでしょう。「あんなふうに役者の顔がかければおもしろいんじゃねえかと」という蔦重。ドラマでは、ここに繋げる伏線として歌麿に変顔を描かせたのですね。

歌麿のもとに出向いたていのセリフに心が揺らぐ

ここを乗り切るには、どうしても歌麿の力が必要と思ったていは単身、歌麿の家に乗り込みます。ちょうど、歌麿は新しく付き合い始めた本屋たちが画に関して何も文句も注文もつけないことに、やりきれなさを抱えていたところでした。

ていは、歌麿の下絵を元に蔦重がこだわって柄や色付け指示を出して仕上げた『歌撰恋之部』のひと揃えを歌麿に渡そうとします。「それは差し上げたものなので」と冷たい歌麿ですが、

「これは蔦谷重三郎の恋文にございます。正しくは恋文の返事にございます」というていの言葉に表情が動きます。「俺の画が、蔦重への恋文だとわかっていたんだな」という表情。

『歌撰恋之部』NHK大河「べらぼう」より

「あの人は、『歌麿はこういうところを気にするから』と毛割（※）をなんどもやり直させた。色味も着物の柄もしつこくやり直しをさせて、摺師と大喧嘩をしていた。版元印と絵師の名前は『自分らは肩を並べて共に作りたいと思っているから』と、歌麿の名を上にしたものを３枚、蔦屋の印が下にしたものを２枚と落ち着いた。」

と伝えます。「かようにうたさんのことを考え抜く本屋は二度と現れない。戻ってやってください。あの人は何よりも、うたさんを望んでいます。」と。

ていの言葉は歌麿の心に届きました。けれど、鼻をすすっているのに（たぶん嬉し涙が浮かびそうになったのかと）「悪いけど、こういうのはこりごりなんだ」と言う歌麿。そこで、「私は出家します」と言うてい。「決して身を引くのではございません。もう男と女というのでもありませんし。」とはっきり力強い口調で伝えます。

亡くなった人の名前を次々並べて「蔦重と関わった亡き人を弔って生きる。そういう形であの人と生きていきたい。」というていに、ちょっと表情をゆるめつつ「うそだね」という歌麿。今までのよそよそしい敬語口調から、タメ口に戻りました。

※毛割：髪の毛の一本一本まで、しかも生え際まで彫りで表現する技法

NHK大河「べらぼう」公式サイトより

すでに「蔦重は二の次」になっている腐女子なセリフに感動

ていは「見抜かれましたか。」といいつつ、「私の本音を申せば……見たい。二人の男の業と情、因果の果てに生み出される絵というのものを見てみたく存じます。」と、真剣に語ります。

「これでも本屋の女房。さがと申しましょうか。」というていの顔をじっと見つめる歌麿。絵師としてこんな風に言われてしまったら、心が動きますよね。

ていの絵師の心を鷲掴みにする語彙力、表現力にはまさに感服。「さすがBL好きの腐女子」「究極の腐女子」「おていさん、それを現代では腐女子というのよ」と、SNSでは“ていさんは、実は腐女子のはしり説”が盛り上がっていました。現代要素を盛り込む森下脚本なので、わざとこういうセリフを入れてきたような気がします。

ていが、身を削って夫にひたすら黙々と尽くすタイプの一般的な良妻だったら、ここまで“ていさんファン”は盛り上がらなかったでしょう。

博識ながら超堅物で融通が効かない女性かと思えば、夫の減刑の嘆願に乗り込んだり、奉行所で沙汰を下されたくせに減らず口が止まない夫をぶん殴ってこれ以上状況が悪くならないようピンチを凌いだりする度胸の持ち主。

意外と、「外国に売り出す」話に野望を抱いていたり、次郎兵衛兄さん（中村 蒼）が「俺の顔相は天下取りの相だといわれた」と与太話に「なんと！」と真面目に信じたりする面白い面はちょいちょいありましたが。

「夫のために頭を下げる、尽くす妻に憐れみをください」ではなく、私が「見たい……」と伝えるところは、もはや「蔦重の妻として」が二の次になっているのがいい。

「本屋の私が見たい」と主張し、「男二人の業と情、因果の果てに生み出される絵」と露骨なまでにBLファンテイトで、歌麿のやってみたい欲を炙り出す言葉。ここまで言われたら絵師としても本望ではないでしょうか。

ドラマの前半では、蔦重に腹をくくって仇討ちに参加することを勧め、「ふんどしからお金をたっぷりふんだくって、贅沢でふざけた騒ぎを」と煽ります。そして「これが春町先生の供養に」と思慮深い言葉でしめくくり、蔦重の心を決めさせました。そして後編では、袂をわかった“弟”歌麿の気持ちを変えて戻る決心をさせました。

森下脚本、ていの名台詞の数々、橋本愛さんの演技力、すべてが相まった見事な流れでした。

NHK大河「べらぼう」公式サイトより

歌麿がいよいよ「プロジェクト写楽」に参入！

一方、蔦重は重政先生に頭を下げて謝り、二人は和解。重政に具体的な目鼻口などのパーツの指示書を渡しました。そこに突然現れたのがていと歌麿でした。

歌麿が戻ってきたところで、今回は終わりました。次回の予告では、絵を描く歌麿を中心にチーム蔦重たちが集まって手元を覗き込んでいるシーンがありました。これから平賀源内が描いた写楽の役者絵の指南をしていくのでしょう。

そして、江戸に源内生存説がどんどんと広まり、傀儡師・一橋の耳にも届く……と思うとワクワクしますね。（公式から最終回の映像が発表されたのを観ると、「まだまだ先延ばししてくれ！」という気持ちですが。）

1年間続いた「べらぼう」も最終回まで残り3話。もうすでに気持ちは“ロスモード”ですが、見守りたいと思います。