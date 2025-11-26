小泉成器は11月20日に、「MONSTER」ブランドから発売されている「BLDCハイスピードドライヤー」（KHD-M805）の販売を開始した。カラーは、レッド、ネイビーの2色。公式オンラインショップでの価格は1万6280円。



●5カ所からマイナスイオンが発生、髪全体を美しく乾燥



BLDCハイスピードドライヤーは、高速BL（ブラシレス）DCモーターを搭載し、毎分最大約10万回転の高速回転によって、毎秒約44mのパワフルな風速を実現したドライヤー。



吹出口の5カ所からマイナスイオンを発生させ、髪全体へしっかりと行き渡らせることで、美しく乾燥させられる。また、HIGH／MID／LOWの3段階での風量調節、HOT／AUTO HOT＆COOL／COOLの3つのモード切り替えが可能となっている。