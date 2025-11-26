100均についに専用品が出た〜！料理がより美味しく感じる♡一度使うと手放せなくなるスプーン
商品情報
【写真左】
商品名：LA NATURE スープスプーン
価格：￥110（税込）
販売ショップ：セリア
JANコード：4571196318157
【写真右】
商品名：カレースプーン
価格：￥110（税込）
販売ショップ：セリア
JANコード：4991203199539
さすが専用に作られただけある！セリアで見つけたスプーンが優秀♡
カトラリーの種類が豊富なセリア。特に「スプーン」はメニューに合わせた専用仕様の商品なども展開されており、取り入れることで食事をより充実させてくれます！
今回は、そんなセリアで見つけた2種類のスプーンをご紹介します。『LA NATURE スープスプーン』と『カレースプーン』です。
価格はそれぞれ110円（税込）。有名なブランドだと1,000円前後で販売されているものもあるので、かなりお手頃です！
こちらは『LA NATURE スープスプーン』です。その名の通り、スープを飲みやすいように作られている専用スプーンです。
丸みがあり、スープをすくい取りやすい形状になっているのがポイント！
柄の部分に角度がついているため、口元に運びやすく、スープを上品に飲むことができます。
フチはなめらかになっているので、スープがスッと口に入ってきます。
カレーをより美味しくいただける『カレースプーン』にも注目！
こちらは、カレーをより美味しくいただける専用スプーン『カレースプーン』。
カレー好きな方にもおすすめのスプーンです！
口先は浅くて平たいのが特徴です。
しゃもじのような感じの形状で、カレーをすくいやすくなっています。
カレールーもごはんも両方すくいやすく、口の中でスプーンの存在感をほとんど感じないのが凄いところ。
口に含んでも存在感がすっと消えるような感覚なので、カレーの味がダイレクトに伝わってきます！
今回は、セリアで見つけた『LA NATURE スープスプーン』と『カレースプーン』をご紹介しました。
どちらも110円なのに、高価なカトラリーにも負けない使い心地の良さ。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。