100均についに専用品が出た〜！料理がより美味しく感じる♡一度使うと手放せなくなるスプーン

カトラリーの種類が豊富なセリア。なんと、スープとカレーをより美味しくいただける専用スプーンが登場していました。それぞれのメニューをすくい取りやすい形状になっているのがポイント！口に運んだ際にスッと入ってきて、使い心地がとても良いですよ。一度使ったらもう手放せなくなること間違いありません♡

商品情報

【写真左】

商品名：LA NATURE スープスプーン

価格：￥110（税込）

販売ショップ：セリア

JANコード：4571196318157

【写真右】

商品名：カレースプーン

価格：￥110（税込）

販売ショップ：セリア

JANコード：4991203199539

さすが専用に作られただけある！セリアで見つけたスプーンが優秀♡

カトラリーの種類が豊富なセリア。特に「スプーン」はメニューに合わせた専用仕様の商品なども展開されており、取り入れることで食事をより充実させてくれます！

今回は、そんなセリアで見つけた2種類のスプーンをご紹介します。『LA NATURE スープスプーン』と『カレースプーン』です。

価格はそれぞれ110円（税込）。有名なブランドだと1,000円前後で販売されているものもあるので、かなりお手頃です！

こちらは『LA NATURE スープスプーン』です。その名の通り、スープを飲みやすいように作られている専用スプーンです。

丸みがあり、スープをすくい取りやすい形状になっているのがポイント！

柄の部分に角度がついているため、口元に運びやすく、スープを上品に飲むことができます。

フチはなめらかになっているので、スープがスッと口に入ってきます。

カレーをより美味しくいただける『カレースプーン』にも注目！

こちらは、カレーをより美味しくいただける専用スプーン『カレースプーン』。

カレー好きな方にもおすすめのスプーンです！

口先は浅くて平たいのが特徴です。

しゃもじのような感じの形状で、カレーをすくいやすくなっています。

カレールーもごはんも両方すくいやすく、口の中でスプーンの存在感をほとんど感じないのが凄いところ。

口に含んでも存在感がすっと消えるような感覚なので、カレーの味がダイレクトに伝わってきます！

今回は、セリアで見つけた『LA NATURE スープスプーン』と『カレースプーン』をご紹介しました。

どちらも110円なのに、高価なカトラリーにも負けない使い心地の良さ。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。