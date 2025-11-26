事故で脊髄を損傷して車いすで活動している、アイドルグループ仮面女子の猪狩ともか（33）が26日までにX（旧ツイッター）を更新。一部アーティストの高市早苗首相に対する「バカ」投稿に対し、苦言を呈した。

ロックバンドGEZANのフロントマン、マヒトゥ・ザ・ピーポーが22日、自身のXを更新し、高市氏のポストを添付しつつ「マジでシンプルになんでこんなバカが国のトップなの？センス磨いてやるからGEZANの武道館こいよ。前売りかいとくから」と投稿した。ちなみに添付した高市氏のポストには、高市氏が20カ国・地域首脳会議（G20サミット）出席を前に、「なめられない服」選びに長時間を費やしたことなどを記していた。

この、マヒトゥ・ザ・ピーポーが「なんでこんなバカが国のトップなの？」などと記した投稿について、女性自身のウェブ版が24日に「高市首相の“洋服選び”投稿に怒り爆発」などの見出しでネット記事としてアップ。女性自身の公式Xにも同日、記事のアドレスとともに、見出しの内容などをポストした。

猪狩は25日夜、この女性自身のポストを引用。「アーティストやタレントが政治的発言や意見をいうのはとても素晴らしいと思います。ですが『バカ』は意見ではなくただの中傷ではないでしょうか？」と私見を述べた。そして「私も意見を述べる際は言葉を選ぼうと自戒も込めて」と続けた。