コレもしかして…？！海外で人気のアレじゃない？！知ってる人は買い占めたくなる商品

ちょっとした気分転換にぴったりな清涼系アイテムをセリアで見つけました！フタを開けて鼻を近づけると、海外で人気のあのスッと抜ける香りにそっくりで、一瞬でシャキッとする爽快感がクセになります♡携帯しやすいサイズ感で、勉強や仕事中のリフレッシュに、外出時のお守りとしても重宝するアイテムです。

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：リフレッシュスティック

価格：￥110（税込）

内容量：2ml

販売ショップ：セリア

JANコード：4570101330178

あの香りに驚く再現度！セリアの『リフレッシュスティック』

セリアをパトロール中、マスク用品が並ぶ一角で、リップクリームのような見た目の商品を発見。

海外で人気の清涼アイテムを思わせる雰囲気があり、思わず手に取りました。

フタを開けると、上部はスティック状になっていて、直接香りを嗅いで楽しむ仕様。

鼻に近づけて香りを嗅いでみると、海外のお土産で人気の「ヤードム」にそっくりな香り！

スッと鼻を抜ける清涼感のあるミントの香りがとにかく爽やかで、リフレッシュしたいときにぴったりです。

勉強や仕事中などで集中したいときや、ぼんやりしてしまう午後にもってこいで、気分を切り替えてくれます。

香りが弱くなったら、上部の穴からアロマ液を数滴垂らして補充することで、フィルターに染み込んでまたしっかり香るようになります。

爽やかな香りでリフレッシュにぴったり！外出先でも活躍する！

下部には清涼アロマの液体が入っていて、マスクやハンカチに染み込ませて香りを楽しめます。

ひと垂らしすれば、ふわっと香りが広がります。肌に直接触れないようにすれば安心して使えますよ。

香りの強さも調整しやすく、その日の気分や場所に合わせて使い方を選べるのが便利。

サイズもコンパクトなので、ポーチやポケットにも忍ばせやすく、邪魔にならずに持ち運べます。

今回はセリアの『リフレッシュスティック』をご紹介しました。同じようなアイテムをドラッグストアやバラエティショップで見かけたことがありますが、どれも200〜500円はしていた印象。それが100円で手に入るのは正直びっくりしました。

筆者はクセになる清涼感が気に入って、仕事の合間や気分転換したい時にこっそり使っています。鼻がムズムズするときにも使っていて、不思議と落ち着くような感じがします。

ちょっとしたリフレッシュにおすすめなので、気になった方はぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。