100均で売ってるって信じられない♡300円だけど即買いだった！お洒落スマホグッズ
ダイソーをパトロールしていると、モバイルグッズ売り場で可愛すぎるスマホショルダーを発見しました！ダイソー商品とは思えないほど豪華な作りで、300円商品ですが即カゴINしてしまいました。ファッションのワンポイントになるほどデザインが良く、雑貨屋さんで売っているようなクオリティなんですよ。必見です♡
商品名：ショルダーストラップ（くしゅくしゅリボン、シート付き）
商品情報
価格：￥330（税込）
紐（約）：全長120cm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4900662759925
見かけた瞬間即買いした！ダイソーの可愛すぎるスマホグッズ
ダイソーをパトロールしていると、モバイルグッズ売り場で可愛すぎるスマホショルダーを発見しました！ダイソーで売っているのが信じられないほど豪華な作りにびっくり。100円グッズではないのですが、見かけた瞬間思わずカゴINしちゃいました。
今回ご紹介するのは、その名も『ショルダーストラップ（くしゅくしゅリボン、シート付き）』。お値段は￥330（税込）です。リボンの生地感はお値段相応ですが、ぱっと見はフリルたっぷりで高見えします。
手ぶらでお出かけできる♡ダイソーの『ショルダーストラップ（くしゅくしゅリボン、シート付き）』
早速スマホに取り付けていきます！透明シートが付いているので、スマホケースの充電口に挿し込みます。
あとはスマホをセットし、透明シートの金具部分にスマホショルダーを取り付けるだけ。肩にかければ手ぶらでお出かけできるのでとても便利です。
太めのショルダーなので一見短く見えますが、紐の長さは全長約120cmあります。実際に使ってみると、腰の少し上くらいの位置にスマホがきました。長さの調整はできませんが、筆者的にはちょうど良かったです。
黒地のフリルに華奢な白いリボンがアクセントになっていて、ファッションのワンポイントにもなるのがGOOD。クオリティが高いので、ダイソー商品だと言ったら驚かれること間違いなしですよ♪
今回はダイソーの『ショルダーストラップ（くしゅくしゅリボン、シート付き）』をご紹介しました。
気になった方はぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。