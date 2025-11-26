100均で売ってるって信じられない♡300円だけど即買いだった！お洒落スマホグッズ

ダイソーをパトロールしていると、モバイルグッズ売り場で可愛すぎるスマホショルダーを発見しました！ダイソー商品とは思えないほど豪華な作りで、300円商品ですが即カゴINしてしまいました。ファッションのワンポイントになるほどデザインが良く、雑貨屋さんで売っているようなクオリティなんですよ。必見です♡

商品情報

商品名：ショルダーストラップ（くしゅくしゅリボン、シート付き）

価格：￥330（税込）

紐（約）：全長120cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4900662759925

見かけた瞬間即買いした！ダイソーの可愛すぎるスマホグッズ

ダイソーをパトロールしていると、モバイルグッズ売り場で可愛すぎるスマホショルダーを発見しました！ダイソーで売っているのが信じられないほど豪華な作りにびっくり。100円グッズではないのですが、見かけた瞬間思わずカゴINしちゃいました。

今回ご紹介するのは、その名も『ショルダーストラップ（くしゅくしゅリボン、シート付き）』。お値段は￥330（税込）です。リボンの生地感はお値段相応ですが、ぱっと見はフリルたっぷりで高見えします。

手ぶらでお出かけできる♡ダイソーの『ショルダーストラップ（くしゅくしゅリボン、シート付き）』

早速スマホに取り付けていきます！透明シートが付いているので、スマホケースの充電口に挿し込みます。

あとはスマホをセットし、透明シートの金具部分にスマホショルダーを取り付けるだけ。肩にかければ手ぶらでお出かけできるのでとても便利です。

太めのショルダーなので一見短く見えますが、紐の長さは全長約120cmあります。実際に使ってみると、腰の少し上くらいの位置にスマホがきました。長さの調整はできませんが、筆者的にはちょうど良かったです。

黒地のフリルに華奢な白いリボンがアクセントになっていて、ファッションのワンポイントにもなるのがGOOD。クオリティが高いので、ダイソー商品だと言ったら驚かれること間違いなしですよ♪

今回はダイソーの『ショルダーストラップ（くしゅくしゅリボン、シート付き）』をご紹介しました。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。