ドジャースの大谷翔平投手（３１）が２５日（日本時間２６日）、今季を総括するオンライン会見を行い、前日に出場を表明した来年３月のＷＢＣについて言及した。注目の起用法については「まだ分からない。コミュニケーションを取らないといけないので何とも言えないですけど」と語り、二刀流での出場については未定であることを明かした。

３０代で迎える２度目のＷＢＣ。チームリーダーとしての期待も担うことになる。侍ジャパンで共闘する日本のプロ野球の若手については「全くそれは分からないというか、中継とか映像とかあまり見ないようにしてるので、全く誰が活躍してるのか、正直分からないですね」と率直に明かした。それでも「今、活躍してるのがどういうレベルの選手なのかなっていうのを、自分の想像とどういうふうに違うのかなっていうのは楽しみではあります」と、期待を込めた。アドバイスを問われると「僕はいろいろ怪我しましたけど、やっぱり健康でプレーするのが一番だと思う」とした上で「かと言って安全に、安全にいってたら伸びるものも伸びなかったりするので、どれぐらいギリギリを攻められるかっていうのが大事なのかなとは思います」と、語った。