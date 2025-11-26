【江本孟紀】四死球を出したセットアッパーに対して「罰金制度」を設けるべき。むしろ「気持ちよく打たれたほうがいい」
四死球を出したセットアッパーに対して「罰金制度」を設けるべきだと、私は常々思っている。
たとえば、8回に1点ビハインドで相手の攻撃を迎える場面。終盤で逆転するためにも、まずはセットアッパーが抑える。そんなプランを描いてみたものの、ふたを開けてみると先頭打者にいきなり四球。それだけならまだしも、続く2人の打者にも四球が続き、打たれてもいないのに、ノーアウト満塁というピンチを背負ってしまったら……。
※本記事は、江本孟紀著『長嶋亡きあとの巨人軍』より適宜抜粋したものです。
◆セットアッパーが四死球を出したら罰金を取りなさい
守る野手としては、堪忍袋の緒が切れる寸前だろう。むしろ「気持ちよく打たれたほうがいい」と考えさせられるものだ。
なぜ四死球がダメで、安打はいいのか。その理由は2つある。1つは、「野手が動いているかどうか」である。
先頭から2者続けて安打を打たれたとする。すると守っている野手は、「次も打球が飛んでくるかもしれないぞ」と身構えるわけだ。緊張感を保っていれば、いざ打球が飛んで来たときにサッと対処できる。場合によっては、ダブルプレーを取れることも十分あり得る。
だが、四球を連発してしまうとそうはいかない。野手は一歩も動くことができないまま、「またボールを連発するんじゃないのか」といったように投手に対して疑念を抱く。そこにいざボールが飛んできたら、一歩目の反応が遅れてしまい、傷口が広がってしまってもおかしくない。
「四死球は投手のエラー」とも言われるが、見えないミスを誘発してしまうリスクがあるからだ。せっかく反撃の狼煙が上がっていても、つまらない四死球で試合のテンポが乱れれば、野手が守り疲れてしまって、攻撃がおざなりになってしまう。
◆試合終盤でピンチを迎えることのデメリット
もう1つは、「攻撃のリズムが作りにくくなる」からである。守備の話にも通ずる話である。
序盤に5点以上リードされたものの、どうにか1点差まで迫って終盤を迎えたとする。このとき相手の打線をきっかり3人で抑えてくれたらいいのだが、たて続けに四球を出し、安打を打たれ、ワンアウト満塁のピンチを迎えてしまった。
野手からすると、「いい加減にしてくれよ」とうんざりしてしまうもの。万が一、無失点で切り抜けたとしても、気疲れしているなかで攻撃を開始することになる。こうなると、攻撃のリズムが作りにくい。せっかくの反撃ムードがしぼんでしまって、あっけなく凡退して終わってしまいがちだ。
◆「罰金制度」さえあれば…
一番あきれてしまうのは、自らピンチを招いたにもかかわらず、どうにか抑えたところで、「ヨッシャ！」とガッツポーズする投手の姿ではないか。
「自分でピンチを作っておいてそれはないだろう」
こう野手が脱力しているなんて、当の本人は気づいていない。自作自演したあげく、勝手に盛り上がる投手ほど、たちが悪いものはない。
あくまで経験則ではあるが、終盤に出てきた投手の四死球と被安打がピンチを招いてしまった場合、負けパターンになることが多い。たとえ失点しなくても、その傾向が強い。なぜかといえば、「守備からリズムを作れないから」にほかならない。
「160キロのストレートを投げられるようになりなさい」と言っているのではない。「リズムよく投げてストライクがポンポン取れれば、味方の攻撃につながりやすいよ」と教えたいだけなのだ。
それゆえ、「罰金制度」さえあれば、投手も強い気持ちを持って攻めていけるのではないか。ついついそう考えてしまうのだ。
＜談／江本孟紀＞
【江本孟紀】
1947年高知県生まれ。高知商業高校、法政大学、熊谷組(社会人野球）を経て、71年東映フライヤーズ（現・北海道日本ハムファイターズ）入団。その年、南海ホークス（現・福岡ソフトバンクホークス）移籍、76年阪神タイガースに移籍し、81年現役引退。プロ通算成績は113勝126敗19セーブ。防御率3.52、開幕投手6回、オールスター選出5回、ボーク日本記録。92年参議院議員初当選。2001年1月参議院初代内閣委員長就任。2期12年務め、04年参議院議員離職。現在はサンケイスポーツ、フジテレビ、ニッポン放送を中心にプロ野球解説者として活動。2017年秋の叙勲で旭日中綬章受章。アメリカ独立リーグ初の日本人チーム・サムライベアーズ副コミッショナー・総監督、クラブチーム・京都ファイアーバーズを立ち上げ総監督、タイ王国ナショナルベースボールチーム総監督として北京五輪アジア予選出場など球界の底辺拡大・発展に努めてきた。ベストセラーとなった『プロ野球を10倍楽しく見る方法』（ベストセラーズ）、『阪神タイガースぶっちゃけ話』（清談社Publico）をはじめ著書は80冊を超える。
