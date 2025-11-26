「自分は弱い存在だ」年収400万円以上の“普通の男”たちに広がる「弱者感の正体」
低年収、非モテ、孤独──。これまで「弱者男性」はこうした属性で語られてきた。しかし今、“普通の男”たちの間でも「自分は弱い存在だ」と感じる人が急増している。広がる負の感情の正体は何なのか。男性たちの心に巣くう“呪い”の正体に迫った。
【弱者感】
じゃくしゃ-かん
自分が社会の中で「劣っている・取り残されている・報われない側にいる」という主観的な感覚。
実際の地位や収入、能力にかかわらず、相対的な劣位感・無力感・疎外感を感じる心の状態。
※編集部作成
◆言葉にならない不安感を感じる男性が増加
定職がある。人並みの収入もある。妻も子供もいる。傍目には「普通の人生」を歩んでいる――。今、そんな“普通の男”たちの間で、ある感覚が静かに広がっている。それは「自分が段々と“弱い存在”になっている」という、言葉にならない不安感だ。SPA!が年収400万〜699万円の20〜60歳の未婚・既婚男性2000人を対象に実施したアンケートでは、実に2人に1人が「自分が弱い存在だと感じる」と回答した。その理由を聞くと、
「強く物事が言えず、同期からも舐められるんです。マウントを取られて、結局回ってくるのは損な役回りばかり……」（42歳・製造業）
「僕は年収500万円台。平均を考えれば恵まれているほうなのかもしれないけど、職場に男性が少なく、仕事では常に肩身が狭い。そのせいでプライベートでも自信が持てない」（39歳・サービス業）
◆負の感情が広まっている理由は…
彼らの多くは、経済的に激しく困窮しているわけでも、周囲から孤立しているわけでもない。にもかかわらず、「弱者感」とも呼ぶべき負の感情が広まっているのはなぜか。その理由を、男性学の第一人者で京都大学名誉教授の伊藤公雄氏が解き明かす。
「これは現代社会の男性たちに広まっている『何かを奪われている』という不安感から来るものだと思います。その意識を生む原因の一つが、多様性を重視する社会の変化や、女性の社会進出に伴う男性の地位の相対的な低下です。かつては男というだけで認められていた社会的地位や経済的優位性が、価値観の変化によって段々と消失していきました。男というだけで履かされてきた“ゲタ”が突然なくなったわけです。
もちろん、多くの男性は『女性の活躍は喜ばしいこと』『多様化するのは当たり前』と考えています。しかし、頭ではそう考えても、心のどこかには旧来の“男らしさ”という感覚が染みついている。そのギャップが『何かを奪われている』という剝奪感情を広めるのです」
◆日本だけでなく海外でも
これは日本だけでなく海外でも見られる現象だという。
「男性たちが抱える剝奪感情は、ときに過激な行動すら生みます。ジェンダー平等が進んだ海外では、『男らしさ』に過剰にこだわり、力によって『男らしさ』を確認しようと試みる男性が後を絶たない。
攻撃性が自分に向かえば薬物依存症や自殺に繫がり、外に向かえば暴力となり、自分の『男らしさ』を確認するために拡大自殺を図り、無差別殺人を企てる。
日本で起きた’08年の秋葉原通り魔事件や’16年のやまゆり園事件、’21年のジョーカー事件の加害者はいずれも無職男性であり、過剰な『男らしさ』が爆発した結果でしょう」
初の女性首相誕生の裏で、男性の心に潜む弱者感は、より強まるのだろうか……。
◆男に求められる能力まで多様化
もう一つ、現代の男性たちを苦しめる多様化が存在する。それが、男性に求められる「能力の多様化」だ。メディア論に精通する成蹊大学教授の伊藤昌亮氏は、「デジタル化が進む社会で生きづらさを抱える男性は今後も増え続ける」と分析する。
