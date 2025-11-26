注目対決を制したのはチェルシー！バルセロナ相手に3発快勝！
25日(現地時間)、UEFAチャンピオンズリーグ(CL)リーグフェーズ第5節でチェルシーとバルセロナが対戦し、3-0でチェルシーが勝利を収めた。
ともに優勝経験のあるチーム同士の対戦は、序盤からホームのチェルシーが優勢に試合を進め、4分と22分にエンソ・フェルナンデスがゴールを決めたかに見えたが、いずれもシュートの直前にハンドやオフサイドがあったとして得点は認められなかった。
リードを奪われたバルセロナはその後攻勢に転じようとしたが、前半終了間際の44分にロナルド・アラウホがこの日2枚目のイエローカードで退場処分になってしまい、非常に苦しい試合展開の中で前半を終えた。
後半に入ってもチェルシー優位の試合展開は変わらず、55分にはハーフライン付近でのボール奪取からエステバン・ウィリアンにボールが渡り、同選手が相手ディフェンダー2人をドリブルで交わしてから右足を振りぬき、貴重な追加点をチームにもたらす。
その後、チェルシーは73分に途中出場のリアム・デラップにもゴールが生まれ、3-0とリードを広げる。バルセロナも一矢報いるべく果敢に前に出るが、一人少ない数的不利な状況は如何ともしがたく、無得点のままタイムアップ。チェルシーがホームでバルセロナに快勝し、勝ち点3を上積みした。