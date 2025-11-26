ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２５日（日本時間２６日）、オンライン取材に応じ、自身の選手としてのピークについて語った。

昨年１２月には「野球選手としてのピークを迎える、または今もその中にいると思っている」と口にしていた大谷。その言葉通り今季は自己最多となる５５本塁打を放ち、投手としてもＭＬＢの公式戦では自己最速となる１０１・７マイル（約１６３・７キロ）をマークした。

２４年２月に真美子夫人との結婚を発表し、今年４月には第１子の長女も誕生して父親にもなった大谷。来年７月には３２歳となり、ベテランの域に足を踏み入れようとしている。この日も「トレーニングの反応的にも体的にはいまがピークあたりなのかなと思っている」と話しながらも、さらなる成長へ向けて「このオフシーズンの過ごし方次第でどこまで持って行けるのかなというのが変わるんじゃないかなと思っています」と意気込みを口にしていた。

大谷は今季、２３年９月に右肘、２４年１１月に左肩の手術を受けたことで３月に東京ドームで迎えた開幕は打者に専念して迎えたが、６月から投手にも復帰。投げては１４登板で１勝１敗、防御率２・８７、打っても自己最多を更新する５５本塁打で１０２打点、打率２割８分２厘の成績を残し、３年連続４度目となるリーグＭＶＰに輝いた。