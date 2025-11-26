モデルで女優の畑野ひろ子が５０歳の誕生日を迎えたことを報告した。

畑野は２６日までに更新したインスタグラムに「５０歳の誕生日当日、家族で食事のつもりでお店に入ったら、大好きなみんなが迎えてくれました びっくりしすぎて思考回路が追いつかなかった」と書き始め、「乾杯の挨拶を、えみちゃんにしてもらう贅沢すぎるスタート ＪＪ時代からの仲間、親戚のような家族ぐるみのお付き合いのキャンプチーム、そして鈴木家でお世話になってる幅広いジャンルの方々、両親、はじめ鈴木家ファミリー、畑野家ファミリー、マネージャー、ＷＧチーム、こんなに私を支えてくれてる沢山の人達に囲まれて誕生日当日を過ごせるなんて想像もしていませんでした サプライズのビデオメッセージでは、２０代１番長く時間を共にした当時のマネージャーのアッコ、そして、な、なんと！！＠ｎｏｒｉｋａ．ｆｕｊｉｗａｒａ．ｏｆｆｉｃｉａｌ の姉さんからお祝いのコメントまで舞台の稽古で忙しい中、本当にありがとうございます」と誕生日パーティーに集った人々への感謝などをつづり、最後に「４５過ぎたあたりから、５０歳という節目を意識してきました。新しい事へのチャレンジも、自分の身体を整える事も、プレッシャーもあったけど、大好きな人達の笑顔で一気に心が緩みました 素敵な先輩達もいっぱいなので、これからの５０代が益々ワクワク楽しみです」と記し、花束を持ち誕生日ケーキとともに写った写真や夫で元サッカー日本代表の鈴木啓太とのショット、モデルの鈴木えみや女優の榮倉奈々とのショットなど複数枚アップした。

この投稿にファンからは「ひろちゃんお誕生日おめでとうございます」「いつみても綺麗」「５０歳なんて、全然見えません。」「全く変わらない美しさ」「憧れの存在」「ステキなパーティー」などの声が寄せられている。