アパレル店員が厳選「この冬買うべきユニクロ名品」3選。“キッズの名品”が意外な狙い目
ユニクロでは11月21日（金）〜11月27日（木）の7日間、半期に1度の大セール「ユニクロ感謝祭」を開催中。そこでアパレル店員の筆者が、この冬に買っておくべきユニクロのおすすめアイテムを厳選してみました。※以下、価格はすべて2025年11月25日時点のものです。価格や販売状況は変動する場合があります。
◆パフテックアウターを着るならコレ！
軽さと暖かさを両立した高機能中綿を使用したパフテックアウター。
パーカーやジャケットなどさまざまな種類がある中で筆者がおすすめしたいのは、上質なワードローブを追求したデザインが特徴のコレクション・Uniqlo Uとのコラボ商品であるパフテックパーカです。
商品名：パフテックパーカ
商品番号：480064
価格：税込7,990円（11月27日まで期間限定価格6,990円）
光沢感があり、横幅はゆったりしながらも着膨れせずすっきりしたシルエットをキープしている洗練されたアウターです。
従来のユニクロのパフテックパーカとの大きな違いは、余計な縫い目がなく、中綿がしっかり詰め込まれているところ。着た瞬間はUniqlo Uコラボのパフテックパーカの方が中綿が腕に密着するような感覚があり、より暖かく感じられました。
丸みのあるコクーンシルエットで、女性らしく着られるデザインもおすすめポイント。パンツ、スカートともに相性がよく、あらゆるコーディネートが楽しめます。おしゃれと防寒を両立したアウターを探している方はチェックを。
◆メリノリブタートルネックセーターは持っておきたい
ユニクロで買っておいた方がいい商品といえば、メリノウール100％のリブタートルネックセーター。
商品名：メリノリブタートルネックセーター
商品番号：478337
価格：税込2,990円（11月27日まで期間限定価格1,990円）
リブ編みなので1枚だけでも着られますし、ワンピースやカーディガンとのレイヤードにも使えるので着回し力抜群です。ジャンパースカートの中に着てもすっきり。
商品名：ブラッシュドジャージーワンピース
商品番号：478724
価格：税込3,990円
身体のラインを拾いやすいので、フィットしたデザインが苦手な方は、通常着ているサイズの1つ上を選ぶ方がおすすめです。メリノウールは保温性と汗を放出する機能が両方ありますので気温調節がきく万能ニット。外と室内の寒暖差で汗冷えしにくいです。
ユニクロのメリノウールはネットに入れて洗濯機でも洗えるので、手入れの手間が少ないのもありがたいところ。今年も1枚購入しましたが、いつもより生地がしっかりしていたので洗濯しても穴が空きづらくなったように感じました。
防寒しつつ着膨れを避けたい方は、メリノリブタートルネックセーターを取り入れてみてください。
◆色違いで2枚購入！ ユニクロキッズの名品とは？
最後に番外編として、ユニクロのキッズ商品で見つけた名品も。ケーブル編みのスフレヤーンカーディガンです。
商品名：GIRLS スフレヤーンカーディガン
商品番号：478173
価格：税込2,290円
ケーブル編みがさりげなくおしゃれ。デザインがよかったので筆者は赤と茶色の2枚を購入しました。肌にチクチクしないなめらかな肌触りのスフレヤーンカーディガンなので着心地抜群です。涼しい時期は羽織りとして、冬は防寒用のカーディガンとして使えるので長い期間使えます。
スフレヤーンカーディガンは、身長151cmの筆者が150cmサイズを着るとウエスト丈で袖は手首ぴったり。長袖Tシャツの上に羽織って身体の線に沿ってフィットしました。一方160cmサイズは丈が骨盤あたりまできて袖は手が半分隠れる長さになり、カットソーを中に着てもゆとりがありました。
キッズ商品には大人でも取り入れやすいおしゃれなデザインもあるので、いつもと少し違うアイテムを楽しみたい方はチェックする価値ありです。ものによっては151cmの筆者が160cmを着てもサイズが合わない場合もありましたので、キッズ商品は、必ず試着してサイズ感を確認することをおすすめします。
＜文／あき＞
【あき】
ライター。自分の思いを文字にするのが好き。本や音楽、ファッション、サンリオなど多くの趣味を持つ。 Twitter：@alice7daizy
