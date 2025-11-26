上戸彩･土屋太鳳･武井咲…なぜ“LDH旦那”を持つ妻は幸せそうなのか？「マイルドヤンキー」に再評価の波
EXILEを中心にさまざまなアーティストが所属する芸能事務所株式会社LDH JAPAN（以下LDH）。かつてはヤンキーやコワモテな兄ちゃんというイメージがついていたLDHグループですが、今では既婚メンバーも増え、中には国民的女優と結婚した人も多くいます。
そんなLDHメンバーと結婚した妻たちが軒並み「幸せそう」であるとして、世間から羨望の声が上がっています。
◆上戸彩・武井咲・朝比奈彩…女優たちが選んだ“LDHの旦那”
LDHと言えば元EXILEのリーダーであるHIROさんが2002年に創業し、現在は代表取締役を務める芸能事務所です。当時、EXILEメンバーで最低資本金を出し合い、メンバーを社員とするなど、今日の大成功の裏には涙ぐましいヒストリーがあります。
そんなLDHグループのメンバーと結婚した妻たちを挙げていくと、幸せそうな様子が多く見受けられます。HIROさんの妻である上戸彩さんをはじめ、今年2月に同じくEXILEのTAKAHIROさんとの第3子を出産した武井咲さん、今年6月に三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEの山下健次郎さんとの第2子を出産した朝比奈彩さんなど、若くして結婚し、その後はお子さんを2人、3人と出産している女優陣が目立ちます。
このほかにもGENERATIONS from EXILE TRIBEの片寄涼太さんとの第1子を2023年に出産した土屋太鳳さん、劇団EXILEの町田啓太さんと2022年に結婚した玄理さん、EXILE ÜSAさんと結婚して第1子を出産した杉ありささんなど、女優が多いことも特徴的です。
◆変わりゆくLDHグループのイメージと「家族愛」
かつては「オラオラ系」「男臭くて地方のマイルドヤンキーから支持されている」と言われることが多かったLDHグループですが、近年では「仕事にも人間関係にもとにかく熱い」「一度愛した女性はとことん大事にする」「家族愛が強い」といったマイルドヤンキー的なライフスタイルや人生観が令和の時代に再評価される流れも世間では見受けられます。
目黒に本社を構える都会的な芸能事務所であり、現在はほとんどオラついた雰囲気のメンバーはいなくなりました。しかしグループ全体には根底に流れる“熱い男”のメンタリティや、家族や絆を大事にする誠実さが健在であり、LDHメンバーと結婚した妻たちに滲み出る「愛され感」や「多幸感」にも繋がっているのではないでしょうか。
そしてその愛情の形は、決して「オラオラした男が妻をリードする」「俺が働くからお前は家にいろ」といった従来的な家父長制ではなく、「妻がしたいようにする」という本当の意味で妻を尊重するスタイルに近いように感じます。
実際に上戸彩さんは家庭と仕事を両立させながら女優業も継続。武井咲さんは芸能活動を抑えて育児に専念するなど、「男性が働いて養う」にも「妻が引き続き自由に働く」にも安心して適応できる柔軟な姿勢が目立ちます。妻たちはそれぞれが自身の望むライフスタイルを選び、それが熱いLDHの夫たちの器の大きさを象徴しているのではないでしょうか。
◆家族を支えるLDHメンバーたちの「懐の深さ」
器の大きさと言えば、すでに芸能界を引退しているEXILE元メンバーの黒木啓司さんが2021年に元タレントで実業家の宮崎麗華さんと結婚。宮崎さんは3度目の結婚で、結婚時にすでに実子が3人いましたが、その後黒木さんとの子どもを2人出産し、今では大家族に。
結婚当時、ファンから不安の声も寄せられていましたが、黒木さんは血縁に関係なく子どもたちを育て、さらに宮崎さんの事業を支えることで、宮崎さんが仕事をパワフルにこなせる環境を作っていると言えます。宮崎さんのSNSを見ると、黒木さんとの仲睦まじさがたびたび発信されており、幸せそうな様子が伝わってきます。
