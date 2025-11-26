初級編の算数クイズ！ 空欄に当てはまるのは、ある規則に従う数字です。1分以内で解けたらすごいかも？ ちょっとしたスキマ時間に挑戦してみてくださいね。

写真拡大

数字の並びに隠された法則を見抜く「規則性クイズ・初級編」！ 一見シンプルですが、じっくり考えると奥の深い問題です。

一瞬のひらめきでスルッと正解できるあなたは、パズル脳の持ち主かも？

問題：100、90、81、73、66、□

□に入る数字は何でしょうか？

ヒント：引かれている数が毎回1ずつ小さくなっています。

答えを見る






正解：60

正解は「60」でした。

▼解説
この数列は、毎回引かれている数が1ずつ減っていくという規則です。

100 − 10 ＝ 90
90 − 9 ＝ 81
81 − 8 ＝ 73
73 − 7 ＝ 66
66 − 6 ＝ 60

規則に気づけるとスッキリするタイプの問題。毎日のちょっとした脳トレ習慣に取り入れてみましょう。
(文:All About ニュース編集部)