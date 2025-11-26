【算数クイズ】100、90、81、73、66に続く数字は…？ 1分で解けたらすごい
数字の並びに隠された法則を見抜く「規則性クイズ・初級編」！ 一見シンプルですが、じっくり考えると奥の深い問題です。
一瞬のひらめきでスルッと正解できるあなたは、パズル脳の持ち主かも？
ヒント：引かれている数が毎回1ずつ小さくなっています。
答えを見る
▼解説
この数列は、毎回引かれている数が1ずつ減っていくという規則です。
100 − 10 ＝ 90
90 − 9 ＝ 81
81 − 8 ＝ 73
73 − 7 ＝ 66
66 − 6 ＝ 60
規則に気づけるとスッキリするタイプの問題。毎日のちょっとした脳トレ習慣に取り入れてみましょう。
(文:All About ニュース編集部)
