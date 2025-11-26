「私は何人いるでしょう」本田望結、キュートな鏡越しショットに「3人？」「唯一無二の女性」の声！
俳優でフィギュアスケート選手の本田望結さんは11月24日、自身のInstagramを更新。鏡越しにポーズを決めた姿を公開しました。
【写真】本田望結、キュートな鏡越しショットに反響！
この投稿にファンからは、「3人！カワイイです」「私の中の望結ちゃんはいつも1人！」「すてきですね」「唯一無二の女性」「3人？」「どれもかわいい」「女神」「本物の本田望結はこの世に1人しかいない」「笑顔キュートですね！」「6なのか…1なのか…」「お団子とポーズ超かわいい」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
「どれもかわいい」本田さんは「私は何人いるでしょう！」とつづり、2枚の写真を投稿しています。鏡に向かってかわいらしいポーズを取り、にっこり笑顔を見せる本田さん。その前には小さめの鏡も置かれており、そこにも本田さんの姿が映り込んでいます。
