東京市場 ピボット分析（クロス円）
ピボット分析
ユーロ円
終値180.53 高値180.86 安値180.10
181.65 ハイブレイク
181.26 抵抗2
180.89 抵抗1
180.50 ピボット
180.13 支持1
179.74 支持2
179.37 ローブレイク
ポンド円
終値205.44 高値206.00 安値205.01
206.95 ハイブレイク
206.47 抵抗2
205.96 抵抗1
205.48 ピボット
204.97 支持1
204.49 支持2
203.98 ローブレイク
スイス円
終値193.23 高値194.14 安値192.90
195.19 ハイブレイク
194.66 抵抗2
193.95 抵抗1
193.42 ピボット
192.71 支持1
192.18 支持2
191.47 ローブレイク
豪ドル円
終値100.96 高値101.51 安値100.35
102.69 ハイブレイク
102.10 抵抗2
101.53 抵抗1
100.94 ピボット
100.37 支持1
99.78 支持2
99.21 ローブレイク
NZドル円
終値87.71 高値88.11 安値87.24
89.00 ハイブレイク
88.56 抵抗2
88.13 抵抗1
87.69 ピボット
87.26 支持1
86.82 支持2
86.39 ローブレイク
カナダドル円
終値110.70 高値111.26 安値110.44
111.98 ハイブレイク
111.62 抵抗2
111.16 抵抗1
110.80 ピボット
110.34 支持1
109.98 支持2
109.52 ローブレイク
