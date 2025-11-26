東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.6469　高値0.6476　安値0.6436

0.6525　ハイブレイク
0.6500　抵抗2
0.6485　抵抗1
0.6460　ピボット
0.6445　支持1
0.6420　支持2
0.6405　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5621　高値0.5629　安値0.5591

0.5674　ハイブレイク
0.5652　抵抗2
0.5636　抵抗1
0.5614　ピボット
0.5598　支持1
0.5576　支持2
0.5560　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.4098　高値1.4125　安値1.4090

1.4154　ハイブレイク
1.4139　抵抗2
1.4119　抵抗1
1.4104　ピボット
1.4084　支持1
1.4069　支持2
1.4049　ローブレイク