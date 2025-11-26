東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.6469 高値0.6476 安値0.6436
0.6525 ハイブレイク
0.6500 抵抗2
0.6485 抵抗1
0.6460 ピボット
0.6445 支持1
0.6420 支持2
0.6405 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5621 高値0.5629 安値0.5591
0.5674 ハイブレイク
0.5652 抵抗2
0.5636 抵抗1
0.5614 ピボット
0.5598 支持1
0.5576 支持2
0.5560 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.4098 高値1.4125 安値1.4090
1.4154 ハイブレイク
1.4139 抵抗2
1.4119 抵抗1
1.4104 ピボット
1.4084 支持1
1.4069 支持2
1.4049 ローブレイク
ピボット分析
オージードル
終値0.6469 高値0.6476 安値0.6436
0.6525 ハイブレイク
0.6500 抵抗2
0.6485 抵抗1
0.6460 ピボット
0.6445 支持1
0.6420 支持2
0.6405 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5621 高値0.5629 安値0.5591
0.5674 ハイブレイク
0.5652 抵抗2
0.5636 抵抗1
0.5614 ピボット
0.5598 支持1
0.5576 支持2
0.5560 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.4098 高値1.4125 安値1.4090
1.4154 ハイブレイク
1.4139 抵抗2
1.4119 抵抗1
1.4104 ピボット
1.4084 支持1
1.4069 支持2
1.4049 ローブレイク