２５日の米株式市場の概況、ＮＹダウ６６４ドル高 １２月利下げ観測強まる ２５日の米株式市場の概況、ＮＹダウ６６４ドル高 １２月利下げ観測強まる

２５日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比６６４．１８ドル高の４万７１１２．４５ドルと３日続伸した。この日公表された９月の米小売売上高の伸びが市場予想を下回った。９月の卸売物価指数は、食品・エネルギーを除くコアの前月比の伸びは小幅なものとなり、１１月の消費者信頼感指数は大幅に低下した。一連の経済指標を受けて１２月の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）での利下げ観測が強まり、株式相場を支援した。



セールスフォース＜CRM＞やホーム・デポ＜HD＞、メルク＜MRK＞が買われ、ウォルマート＜WMT＞やナイキ＜NKE＞が堅調推移。レディット＜RDDT＞やズィム・インテグレイティッド・シッピング・サービシズ＜ZIM＞、ウルフスピード＜WOLF＞が株価水準を大きく切り上げ、メーシーズ＜M＞とコールズ＜KSS＞、アバクロンビー＆フィッチ＜ANF＞が急伸した。一方、シェブロン＜CVX＞が冴えない展開。サークル・インターネット・グループ＜CRCL＞やオクロ＜OKLO＞が下値を探った。



ナスダック総合株価指数は１５３．５８ポイント高の２万３０２５．５９と３日続伸した。メタ・プラットフォームズ＜META＞やアルファベット＜GOOG＞、アマゾン・ドット・コム＜AMZN＞が値を上げ、ブロードコム＜AVGO＞がしっかり。テラウルフ＜WULF＞やシンボティック＜SYM＞、ドラフトキングス＜DKNG＞が大幅高となった。半面、エヌビディア＜NVDA＞とアドバンスト・マイクロ・デバイセズ＜AMD＞、ネットフリックス＜NFLX＞が軟調。ストラテジー＜MSTR＞やオンダス・ホールディングス＜ONDS＞、スーパー・マイクロ・コンピューター＜SMCI＞が値を下げた。



出所：MINKABU PRESS