

嬉野温泉公衆浴場シーボルトの湯。温泉は、もはや自然の恵みだけではない。嬉野の湯を支えてきた“湯守り人”たちの営みが、名湯を今につないでいる（筆者撮影）

【画像を見る】人気温泉地・嬉野の街並みはこんな感じ

「嬉野温泉って、源泉がもうないっちゃろ？」

佐賀県の嬉野温泉。「日本三大美肌の湯」として知られる、九州が誇る名湯だ。ところが、現在私の住む福岡で嬉野温泉の話題を出すと「源泉が枯渇している」というイメージを持つ人がいる。それも無理はないだろう。「嬉野温泉、源泉の水位低下」を伝えるニュースが駆け巡ったからだ。

2025年の年明けだった。「観光客増加による源泉の水位低下」「温泉資源の限界」という言葉がテレビ、新聞に並び、「人気の温泉地・嬉野がいま、危機に瀕している」と報じられたのだ。

「ニュースだけを見て、“嬉野にはもう湯がない”と思っている方がいます。ただ、実際には、前年より5メートル以上水位が回復しているんです」

そう語るのは、嬉野温泉で最古の歴史を持つ「旅館大村屋」の代表を務める、北川健太さんだ。嬉野温泉観光協会の会長も務めている。

嬉野の湯は、静かに、淡々と守られてきた。ホテルや旅館の経営者たちが月に一度、自ら集まる源泉所有者会議では、源泉の水位と揚湯量を共有し、一つの数字の変化を前に、互いに声をかけ合っている。「湯を守る」とは、どういうことなのか。今回は、嬉野温泉の温泉資源を守る人たちの姿を、現地からお伝えする。

「温泉法」だけでは完全には温泉資源は守れない



嬉野温泉街の街並み（画像：ぷらいあんと）

今回報道された「源泉の水位低下」の原因は、温泉資源を守る自治の仕組みと、新規参入の事業者との間に生じた小さなすれ違いによるものだ。

嬉野温泉では、温泉事業者の長年の経験をもとに「どれだけ汲み上げれば、地層に負担をかけないか」という感覚が共有されてきた。実際に汲み上げすぎて水位が著しく低下したことが過去にあり、その教訓を生かしてきた経緯がある。

ところが、新たに進出した宿泊施設に、その背景を十分に伝えることができぬまま運用が始まってしまった。設計段階で想定されたポンプの出力が他の施設よりも大きく、結果として一時的に源泉の水位が下がった。北川健太さんは静かに語る。

「新規参入の事業者にも、誰かが伝えなければ分かるはずがないんです。“ここまでのポンプ出力はしないよね”というのが暗黙の了解になっていました。書面上のルールがあったわけではなく、ずっと“人の感覚”でしか守れなかった世界なんです」

そうした“感覚”に頼らざるを得ない理由は、制度の側にある。

温泉法には、汲み上げる量や使用時間を細かく規制する条文がない。許可が必要なのは井戸を掘るときや、ポンプの設置や変更を行うときのみ。どれだけ汲み上げるか、どの時間帯に使うかは事業者の判断に委ねられている。「じゃあ、条文をつくればいいじゃないか」と思うが、そんな単純な話ではない。湯の量や圧力は季節や天候によって変化し、大型旅館と小規模宿では一日に必要な湯量もまったく異なる。一律の基準を法で定めて運用することは、現実的ではないのだ。

ライバル同士で｢湯の使用量｣を丸ごと共有する訳



嬉野温泉の足湯（画像：まさじーやん）

それでも嬉野では、互いの事情を理解したうえで「どれくらい使っているか」を、源泉所有者会議にて競合となるホテルや旅館にも共有し、調整している。私のような外部の人間が汲み上げた量の数字だけを見ると、一見不公平に見える。しかし、公開されているからこそ、源泉を多く使えば使うほど責任も重くなる。各旅館の事情を理解しあう信頼関係によって、成り立っている仕組みだ。そこに新規参入の事業者をスムーズに迎え入れるのは、容易ではなかっただろう。現在では源泉事情の理解も進み、互いに良好な関係が築かれている。

今回の「源泉の水位低下」という話題は、「危機を回避した」というよりも「危機を未然に防いだ」という表現がふさわしい。報道が出るより前から、嬉野の源泉所有者会議では本件が取り上げられ、汲み上げ量の調整や設備運用の見直しが協議されていた。

源泉所有者会議は、嬉野の湯を支える見えない中枢である。月に一度、各源泉の水位と揚湯量、漏湯箇所を共有し、異常があればすぐに検知し、対処する。会議で交わされるデータには旅館ごとの温泉使用量が実名で並ぶ。数字だけを見れば競争をあおる情報にもなり得るが、「この場でだけ見る」という信頼の約束のもとで成り立っていた。誰かが使いすぎていれば、誰かが声をかけ、皆で調整する。それが、行政ではなく地域の手で築かれた源泉管理の形だ。この仕組みがあったからこそ、水位の低下にもいち早く気づき、対策を打てたのである。

構想は30年前から…でも“私有財産”であることが壁に



嬉野温泉の配湯施設。自家源泉のない宿はここから配湯される（筆者撮影）

嬉野で源泉の管理体制が機能し始めたのは、ここ数年のことだ。しかし、地域でまとまって管理すべきであるという構想が語られ始めたのは、いまから30年以上も前にさかのぼる。1990年代、観光客の増加と旅館の大型化によって源泉の水位が下がり始めた。「このままでは湯が持たない」という危機感が町に広がり、当時の行政と温泉関係者が「源泉をまとめて管理しよう」と議論を重ねた。

だが、現実は簡単ではなかった。源泉はそれぞれの旅館や事業者が独自に掘り当て、長年維持費や修繕費を負担して守ってきた“私有財産”だ。「自分の手で守ってきた湯を公のものにするのは難しい」という思いがあり、話し合いは何度も停滞した。行政も個人財産を強制的に統合する権限を持たず、「全員の合意」を前提に進めようとした結果、合意形成は進まなかった。

それでも「集中管理」の理想は消えなかった。「湯を守る」という思いは嬉野で共通するものだったからだ。その結果、「制度としての集中管理」は難しくとも、「人の信頼による管理」は続けられてきたのである。

各旅館が源泉データを共有し、異常があればすぐに対応する現在の仕組みは、長年の試行錯誤の延長線上にある。すべての源泉に水位を測るセンサーが設置されたのは、2025年になってからのことだ。

「温泉」は自然の恵みだが「お風呂」は人の恵み



旅館大村屋の半露天風呂（筆者撮影）

私は、かつて温泉は「ただ湧けば使える」と思っていた節がある。自然に湧いてくる温泉を浴槽に溜めれば、そこに価値を感じたお客さんが泊まりに来てくれるのだと、安易に考えていた。しかし、現実は甘くない。

嬉野温泉の源泉の温度は85〜90度程度。地中から湧き出た高温の湯を、適切な温度に冷まし、配湯管を通して各施設へ届ける。 そこにはポンプの維持、配管の修繕、熱の管理、水位の監視といった、数えきれない人の作業がある。 ひとつでも滞れば、湯は止まり、観光も経済も立ち行かなくなるだろう。

温泉が湧き出すことは、たしかに「自然の恵み」と呼んでいいだろう。しかし、そのお湯を「入浴」という人間の暮らしに落とし込めるように整えてくれるのは人間だ。温泉が湧き出すのは自然の恵みだが、温泉が溜まったお風呂に入れるのは人の恵みである。

「温泉は“自然の恵み”と言われますが、”人”が支えている部分はかなり大きいんですよ」

北川健太さんはそう語る。温泉を守る人という意味を持つ「湯守り人」という言葉がある。古くから温泉地では、湯を管理し、見守る人をそう呼んできた。 その響きはどこか牧歌的だが、実際の仕事は、静かで厳しい。

旅館の経営者も、配湯会社の技術者も、町全体でひとつの湯を守る仲間たち。嬉野の「湯守り人」たちが、温泉文化の根幹を支えている。

「湯守り人」という言葉には、湯を扱う人たちの誇りと緊張感、そして倫理が宿っている。それは、“湧くこと”ではなく“続けること”に価値を見いだす文化だ。嬉野の源泉が守られている理由は、この湯を「自然の贈り物」として受け取るだけではなく「次世代へつなぐ責任」として、責任を背負って受け止めている人たちがいるからにほかならない。

人の営みも含めて「温泉資源」



嬉野温泉街（画像：恵藤）

温泉地で取材を続けていると、温泉に対して「自然の恵み」と軽々しく言えなくなった。湯けむりの向こうに、人間を感じるようになったからだ。

もちろん大地のエネルギーには感謝したいが、そんな大地のエネルギーを「お風呂」という形で気持ちよく浸かれるようにしてくれた方々には、心から感謝と敬意の念を持ち、入浴を楽しみたい。そんな気持ちで入浴するようになってから、より温泉に浸かる行為が豊かになった気がする。

源泉をどう扱い、どうつなぐか。温泉地に根付く知恵や倫理に基づく人の営みも含めて、「温泉資源」と言えるはずだ。

今日も嬉野温泉のお湯は、とろっとろだ。嬉野で湯を守り続ける人々に感謝しながら、私は肩まで、どっぷり浸かる。

