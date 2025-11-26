

旅館大村屋の貸切風呂「薫風の湯」（筆者撮影）

【画像を見る】嬉野温泉で一番の老舗旅館である「旅館大村屋」の様子

「なーんだ。ここ、源泉かけ流しじゃないんだ」

温泉地で、そんなことを思ったことはないだろうか。「源泉かけ流し」という言葉に、品格を感じ、魅力的に思えるのは多くの日本人が持つ感覚である。

ところが最近、佐賀・嬉野温泉ではこんな出来事があったという。ある海外の観光客が、フロントでこう言ったのだそう。

「源泉かけ流しなんて、もったいない。そんな大浴場には入りたくありません」

私はこの価値観の違いにハッとした。なぜ私は「源泉かけ流し」をもったいないと思わなかったのか。そして、そもそも「源泉かけ流し」の意味を本当に理解できているのだろうかと考えたのである。

私を含めた多くの日本人が持つ「かけ流しでなければよい温泉ではない」という発想は、いったいどこから生まれたのか。そして、その考え方はこれからの時代にも合っているのだろうか。

この記事では「源泉かけ流し」という言葉の本当の意味、そして“もったいない”という視点から見た温泉文化のこれからを考えていきたい。嬉野温泉で一番の老舗旅館である「旅館大村屋」を営む、北川健太さんにお話を伺った。

「源泉かけ流し」は本物の定義なのか



旅館大村屋代表・北川健太氏（筆者撮影）

そもそも「源泉かけ流し」とは、新しい源泉を常に浴槽に注ぎ、あふれさせる状態を指す。つまり、常時新しい湯が供給され、浴槽のお湯が循環装置を通らずに排出されていく方式のことだ。

一方で、混同されがちな「源泉100％かけ流し」とは、加水・加温・塩素消毒を一切行わない、湧いたままの状態を意味する。源泉の温度や湯量の条件をすべて満たす施設でしか実現できないかけ流しである。つまり「源泉かけ流し＝手を加えていない湯」という認識は、正確ではないということだ。

北川さんは、こう語る。

「“源泉100％かけ流し”と聞くと、湧いたままの天然の湯をそのまま使っていると思う人が多いですが、実際は“源泉そのものを使っている”という意味に近いんです。源泉の温度が高すぎる場合は、自然冷却や熱交換器を通して温度を調整することもあります。完全に“湧き出たまま”の状態で入れる温泉は、全国でもごくわずかです」

嬉野の源泉温度は約90度。人が入浴できる温度まで下げるには、冷却パイプや熱交換器、時にはわずかな加水が必要だ。そうなると「源泉100%かけ流し」とは、名乗れない。しかし「源泉かけ流し」とは名乗れる。“かけ流し”という言葉自体は、湯の純度の話ではなく、湯の流れ方の話なのだ。

北川さんはさらにこう指摘する。

「源泉100%かけ流しって本来、小さな浴槽だからこそできることなんですよ。湯をこまめに入れ替えて、鮮度を保てる。でも大浴場のような広い浴槽で源泉100%かけ流しをやると、湯を膨大に使うし、正直もったいない。衛生的にもリスクがあります」

つまり、“源泉かけ流し”は小さな空間で湯を新鮮に保つための方法として発展したものであり、広い浴槽で無理に行うと、むしろ“持続しない”構造になってしまう。それでも多くの旅館が「かけ流し」を売り文句にするのは、「循環ろ過よりかけ流しのほうが“自然で上質”」という価値観が根付いてしまったからだ。

「バブルのあと、“癒やし”や“本物志向”が求められた時代に、かけ流し＝本物というイメージが定着したんです。でも、それは温泉を売り出すマーケティングによって作られた価値観なんですよね」

見過ごされてきた「循環ろ過式」の真価



旅館大村屋の浴槽（筆者撮影）

“源泉かけ流し”と対の存在として語られるのが、「循環ろ過式」だ。名前の響きから「人工的」「再利用」「安っぽい」といった印象を抱く人も多い。そのため、大々的に謳われることはまずないものの、実際には多くの温泉施設がこの方式を採用している。

循環ろ過式とは、浴槽のお湯をポンプで外へくみ出し、ろ過装置で汚れを取り除いて再び浴槽へ戻す仕組みのことだ。温泉法の定義では「かけ流し」ではないが、温泉成分そのものを循環させて再利用しているため、れっきとした温泉である。

北川さんは、こう説明する。

「循環って、言葉の響きで悪いイメージを持たれがちですけど、お湯をきれいに保てるし、温度も一定にできる。大浴場みたいに人が多い場所では、衛生面でも安心なんです」



循環ろ過式の浴槽の床には吸水口がある（筆者撮影）

高温の源泉地の大浴場で最も合理的なのが循環ろ過式

浴槽が大きいほど、お湯の入れ替えに必要な量も増える。そのため、かけ流しで運用すると湯量が増えるだけでなく、加水をせずに源泉を冷ますための熱交換器にも多くの電力がかかってしまう。一方、循環ろ過式ではろ過したお湯に、新しい高温の源泉を少しずつ加えることで、清潔で快適な温度を保てる。嬉野温泉のような高温の源泉地の大浴場では、循環ろ過式が実は最も合理的なのだ。

高温の源泉でも、小さな浴槽であれば、プロの技術は必要なものの、熱交換器を使わずに温度管理することは可能だ。たとえば、事前に高温の源泉を貯め、一定期間放置することでお湯を冷ますという方法をとることがある。また、温泉が通るパイプの距離で温度をコントロールしてる旅館もある。直線で引けば熱いまま、蛇行させるとちょうど良くなる。ただ、どちらも感覚の世界であり、大浴場の大きな浴槽で活用するのは難しい。

循環ろ過式は、省エネで湯を長持ちさせる仕組みであり、水質検査の管理もしやすい。逆に源泉かけ流しの大浴場では、湯が滞留してしまえば雑菌の繁殖リスクも高まる。循環ろ過式は、浴槽の中からお湯を排出して濾過していくため、浴槽内の皮脂や髪の毛も取り除くが、かけ流しの場合はそういった汚れが滞留しやすくなる。「自然」にこだわるあまり、むしろ不衛生になってしまうデメリットがあるのだ。

それでも、「循環ろ過＝人工」「かけ流し＝自然」というイメージは、今も根強く残っている。それぞれの管理方法を知ると、どちらが本物かという議論そのものに違和感を覚えるようになった。

自然の力を人工エネルギーで冷ますという矛盾



こんこんと湧き出してくる温泉。温泉には人をゆるめてしまう力がある。旅の疲れも、日常のざわめきも、この湯に浸かればもうどうでもよくなるのだ（画像：TAKE-PHOTO）

温泉は、地球の熱エネルギーそのものだ。地中深くの岩盤が熱で温められ、湧き出してくるその湯は、まさに「自然の恵み」と呼ぶにふさわしい。

高温の源泉をもつ嬉野温泉の大浴場で「源泉100%かけ流し」を実現するためには、熱交換器が必要だ。熱交換器とは、源泉の熱を別の水に移して冷ますための装置であり、高温の源泉を人が入れる40度前後に整える。

熱交換器を動かすには、ポンプやモーターを回し続けるために膨大な電力が必要だ。つまりは、自然のエネルギーで温まったお湯を、人工の電気で冷ましている。「自然の恵み」を人工の力で打ち消していると言ってもいいだろう。嬉野温泉の大浴場で「源泉100%かけ流し」をやろうとすると、そんな矛盾を生んでしまう可能性が高くなるのだ。

温泉には「自然の恵み」というイメージが強くあるものの、実際の浴場は人の手が入らないと成り立たない。ポンプも電気も使うし、設備の維持にも燃料が要る。温泉は“自然がくれた湯”であると同時に“人が維持している湯”でもある。どんなに自然の力を借りても、その力を生かすためにはエネルギーと労力が必要になる。ロマンだけではなく、その現実を知る人が、もう少しいてもいいのではないだろうか。

私は完全な理解をしないままに「源泉100%かけ流し」を求め続けていた。北川さんはこう語る。

「旅館大村屋では、大浴場の内湯は循環ろ過式です。貸切風呂や大浴場の半露天は源泉かけ流し。大きい浴槽と、小さい浴槽で使い分けているんです。それぞれに向き不向きがあって、どちらが上とか下とかではありません。大事なのはお湯の使い方なんです」

ちなみに旅館大村屋では、源泉かけ流しの半露天や貸切風呂よりも、循環ろ過式の内湯のほうが「泉質が良い」と評価する利用者も数多く存在する。嬉野温泉で温泉を管理する方の間では「嬉野温泉は空気と触れ合って混ざり合うと、とろみが増す」と言われており、この状態を「お湯が練られている」と呼ぶ。循環ろ過式のほうが、より多くお湯が空気と触れ合うため、とろみが増す側面があるのかもしれないが、科学的にはっきりと証明されているわけではない。私も旅館大村屋で、源泉かけ流しと循環ろ過式の温泉を入り比べてみたが、どちらもトロトロの気持ちのいい温泉で、泉質の違いまではわからなかった。

温泉資源を持続可能なものにするために



嬉野温泉街（画像：恵藤）

これまで“本物”の象徴として語られてきた「源泉かけ流し」。だがその裏には、膨大な湯量やエネルギー、管理の労力が隠れている。湯を守る現場を取材するほどに、それがどれほど繊細なバランスの上に成り立っているかがわかった。

源泉かけ流しは、これまで温泉地が育んできた「湯を生かす文化」の一つの形だ。しかしながら、温泉を「資源」として見つめたとき、流し続けることだけが正解ではないという事実にも、そろそろ目を向けてもいいのではないだろうか。

私たちは「源泉かけ流し」という言葉に込められたロマンを尊重しながら、そこに潜む“もったいない”という現実にも、冷静な目を向けるべき時代に来ているはずだ。私は100年後にも温泉文化が残っている未来につながるであろう、「循環ろ過式」にも、ロマンを感じはじめている。

