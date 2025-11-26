イスラエル・エルサレムで、高さ300メートルのクレーン構造物に登った10代の少年が無事に救出された。

イスラエルメディア「タイムズ・オブ・イスラエル」は24日（現地時間）、エルサレムの36階建て高層ビル付近にあったクレーンのフックの上で、約9時間近く孤立していた少年を、救助隊員が無事に救出したと報じた。

15歳ほどと推定されるこの少年は、前日の真夜中ごろからそこにいたものとみられる。

少年は靴も履かないまま、クレーンと荷物をつなぐフックの上にある幅の狭い構造物の上に座り込んでいた。少年が安全装備を何一つ着用せずにどうやってそこまで登ったのかについてはまだ正確に明らかになっていない。

現場で救助を指揮した消防救助隊長は、「救助高度が非常に高く、クレーンが位置している角度の関係で救助隊員が接近するのも難しく、救助は非常に複雑だった」と説明した。

救助隊員はクレーンの上まで登り、さらに滑車を使って少年のいる場所へ向かった。少年は救助隊員から渡されたヘルメットとハーネス（ロープに体を固定する装備）を着用した後、安全に地上へ降ろされた。

少年は軽い擦り傷と脱水症状を見せていたが、健康状態は比較的良好だった。

少年がクレーンに登った理由については不明だ。イスラエルの放送局「チャンネル13ニュース」の報道によると、少年は救助された直後「景色を眺めたくて」そこへ登ったと話したという。