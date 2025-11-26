げんじぶ杢代和人＆長野凌大、仲良く寄り添ってにっこり！初めての2人旅で見せた“素の魅力”

株式会社ワン・パブリッシングは、11月25日に新解釈アイドルグループ「原因は自分にある。」の杢代和人＆長野凌大のフォトブック『puzzle』を発売した。

【写真】海辺でカメラを構えて撮影するエモSHOTなども公開

今回のフォトブックでは、杢代と長野がカメラを片手に初めての2人旅へ。2人での旅行は正真正銘、今回が初めてということで、杢代が「正直最初はどんな旅になるんだろう？」と言うように手探り状態だったという2人が、共通の趣味であるカメラを片手に互いを撮り合いながら旅する模様をぎゅっと収録。長野の希望で訪れた四国で、素の顔をさらけ出している。

また、四国旅のほか、長野が撮りたい杢代、杢代が撮りたい長野をテーマにしたセルフプロデュースパートでは、レコード店やハウススタジオで撮影。フェイスペイントなどにも挑戦し、2人しにか出せない世界観を存分に発揮した。

今作のタイトル「puzzle」は2人が話し合って決定。「僕たちがやりたいことや観測者（原因は自分にある。のファン名）の皆さんに見せたい姿などを一つ一つのピースとして集めてはめていき、僕と和人にしか作れない特別なパズルが完成しました」という長野の言葉どおり、2人の“今”を濃縮した一冊となっている。

さらに、グループとして、個人としての現在地と、これからについてたっぷりと語るロングインタビューも収録。こちらも要チェックだ。