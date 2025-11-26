トヨタ新「プロボックス」発表に反響殺到！「クルコン搭載ってサイコー！」「これでもっと働ける」の声も！ 最強の「キング・オブ・商用バン」新モデルの評価とは！

トヨタ新「プロボックス」発表に反響殺到！

トヨタは2025年11月25日、商用ライトバン「プロボックス」の一部改良モデルを発表し、同日に販売を開始しました。

「ビジネスカーの金字塔」とも言える同車の最新モデルについて、SNSなどでは早くも様々な声が寄せられています。

トヨタ新「プロボックス」発表に反響殺到！

【画像】超カッコいい！ これがトヨタ新「プロボックス」です！（42枚）

プロボックスは2002年に登場して以来、20年以上にわたって商用ライトバンのカテゴリを率いてきた超ロングセラーモデルです。

開発当初から純粋な商用車として設計されたことで、クラストップレベルの積載量、頑丈な足回り、そして優れた低燃費性能を実現し、今では“ライトバンの定番”として不動の地位を確立しました。

また2014年には大規模なマイナーチェンジを実施し、ハイブリッド車の設定や先進運転支援システム「トヨタ セーフティセンス」の標準装備化など、時代に合わせた性能の向上を果たしています。

そんなプロボックスですが、今回の一部改良で最新の安全技術と快適装備を充実させ、その基本性能を大幅に引き上げました。

まず最大の焦点となるのが、安全性能を高める先進装備を搭載したことです。

予防安全パッケージ「トヨタセーフティセンス」は、最新技術の導入によりその機能を大幅に向上。

具体的には、プリクラッシュセーフティの検知範囲が従来の車両、歩行者、自転車に加え、自動二輪車（昼間）にまで拡張され、事故割合が高い交差点での支援も強化されました。

さらに、新たに「プロアクティブドライビングアシスト」を導入。

これは、「歩行者の横断」や「飛び出しの可能性」といった運転状況に応じたリスクを先読みし、ステアリングやブレーキ操作を通じて、歩行者や駐車車両に近づきすぎないようサポートする機能です。

くわえて、先行車や前方のカーブに対する減速操作も支援することで、ドライバーの頻繁なペダル踏みかえ操作の負担を軽減し、長距離移動時の疲労低減に貢献。

また、アクセル踏み間違いによる衝突を緩和する「パーキングサポートブレーキ（前後方静止物）」も全車に標準装備され、駐車時の安全性が高められました。



そして運転席周りの装備も進化しています。

メーターデザインの変更に伴い、4.2インチマルチインフォメーションディスプレイが全車標準装備となり、各種操作スイッチを備えた新しいステアリングホイールも導入されています。

バックガイドモニターは、バックモニター内蔵式自動防眩インナーミラー（メーカーオプション）またはナビ画面表示式（販売店オプション）から選択可能です。

さらに、仕事のニーズに応える純正用品として、泥や砂などの汚れからシートを保護する「シートプロテクトカバー（ブラック）」が新たに設定され、メンテナンスの負担を軽減します。

パワートレインは、ベーシックな1.3リッターガソリンが廃止され、1.5リッターガソリン（4WD設定あり）と1.5リッターハイブリッドの2つに集約されました。

これにより、ラインナップがシンプルに整理されるとともに、商品力が強化されています。

※ ※ ※

このように大幅な機能強化と魅力アップを果たした新しいプロボックスについて、SNSなどでは「おお〜！時代に合わせて進化しましたね」「レーダークルーズコントロール機能が付いたのか！最高だな」「新装備が増えてて良いね〜」といった高い評価とともに、早くも「えええええ！これ買おうかな！」「これでもっと働けるぜ…！」という購入意欲を示す声も上がっています。

一方で、「良いクルマだから商用タイプだけじゃなく乗用車タイプも作って欲しい」「リアドアをスライドドアにしたらもっと売れると思う」「MT仕様を復活させて欲しかったぁー」といった、さらなる利便性や独自の仕様を求める声も絶えず、長寿モデルならではの高い期待が寄せられています。

一部改良した新しいプロボックスの車両価格（消費税込）は、191万8400円から226万1600円です。