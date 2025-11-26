生産性が低い人が無意識に選ぶ寝具のNG条件

あなたにぴったりのサイズは？

ベッド選びの基本

ベッドのサイズには大きく5つのタイプあります。縦幅は共通しており約200cmですが、横幅が異なるのです。

具体的には、幅が狭いほうから「シングル100cm」「セミダブル120cm」「ダブル140cm」「クイーン160cm」「キング180cm」となっています。

快眠のためのベッド幅のすすめ

寝室の広さなどの制約もあるでしょうが、可能な限り、横幅が広いベッドで寝てもらいたいと思っています。

1人ならシングルよりもセミダブルかダブル、2人ならベッドは2台もしくはダブルよりもクイーンやキングを選んでほしいのです。

無意識の緊張が

眠りの質を左右する

なぜなら、同じつくりのベッドでも、横幅次第で寝心地が大きく変わるからです。

床に白線を引いて、「その白線の上をまっすぐ歩いてください」と言われたら、誰でも白線から外れずにまっすぐ歩けるでしょう。

では、地上から1mほどの高さの体操競技の平均台（幅10cmだそうです）ならどうでしょうか？

床の上と同じようにまっすぐ歩こうとしても、成功するのは難しいでしょう。なぜなら、「台から落ちたらどうしよう」と緊張するからです。

