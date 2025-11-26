「男の子あるある」南明奈、かわい過ぎる息子のしぐさに反響「怖いもの見たさ」「大人もちょっとドキドキ」
お笑いコンビ・よゐこの濱口優さんの妻でタレントの南明奈さんは11月24日、自身のInstagramを更新。かわい過ぎる息子のしぐさを公開しました。
【写真】南明奈、かわい過ぎる息子のしぐさ公開！
この投稿にファンからは、「かわい過ぎっ」「もっとこういうpostあげてほしいな」「男の子あるあるですね」「大人もちょっとドキドキしますよね」「私も大人ですが自動洗車機は少しどきどきします！」「うちもです〜笑 うちは逆に心配でドキドキし過ぎてずっとキョロキョロして確認してます」「なんてかわいいしぐさを」「怖いもの見たさですね〜」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
【写真】南明奈、かわい過ぎる息子のしぐさ公開！
「なんてかわいいしぐさを」南さんは「自動洗車機は少しドキドキするらしい 指の隙間からチラチラ見てた でも終わったらニッコニコ『もう1回やるー』って毎回言う」とつづり、2枚の写真を投稿。チャイルドシートに座った息子が両手で目を押さえ、周りを見ないようにしている姿がとてもかわいらしい印象です。
「本当にすてきな写真」南さんは10月27日の投稿で、「最近のお気に入り写真」とつづり、息子と濱口さんが並んでブランコに乗っている後ろ姿を公開。コメントでは、「本当にすてきな写真」「しあわせがあふれてる」「そっくりかわよい」との声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
(文:古原 美咲)