¡È·ã¤ä¤»¡É¥¡¼¥×¥Ü¥Ç¥£¤ÎÈë·í¤Ï¤³¤ì¡ª¸µAKB48ËÜÅÄ¿ÎÈþ¡¢¥¸¥à¤Ç¤Î¶Ú¥È¥ìSHOT¤Ë¥Õ¥¡¥ó¶ÃØ³¡ÖÈþ¤·¤¤¾åÏÓÆóÆ¬¶Ú¡×¡ÚPHOTO¡Û
ËÜÅÄ¿ÎÈþ¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËÜÅÄ¿ÎÈþ¡¢°Õ³°¤Ê¡È¥Ð¥¥Ð¥Ê¢¶Ú¡É
ËÜÅÄ¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö11·î¤Ë¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Ç³°½Ð¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä»ä¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¹õ¤Î¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤Ç¥Þ¥«¥ª¤Î³¹¤ò»¶ºö¤¹¤ëËÜÅÄ¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìë·Ê¤ËÉé¤±¤Ê¤¤âÁ¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬»ëÀþ¤òÃ¥¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¸¥à¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼«»£¤ê¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥À¥ó¥Ù¥ë¤ò¼ê¤Ë²Ä°¦¤é¤·¤¯¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÚÔú¤ÊÏÓ¤Ç½Å¤½¤¦¤Ê¥À¥ó¥Ù¥ë¤ò»ý¤Ä»Ñ¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡¼¡¼¡ª¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¾åÏÓÆóÆ¬¶Ú¡×¡ÖÏÓ¤Û¤Ã¤½¡×¤Ê¤É¡¢¾Î»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢IZ*ONE»þÂå¤ËÌó10Ô¤Î¸ºÎÌ¤ËÀ®¸ù¤·¡È·ã¤ä¤»¡É¤·¤ÆÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿ËÜÅÄ¤Ï¡¢¸½ºß¤â¥¹¥ê¥à¤ÊÂÎ·¿¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍèÇ¯1·î10Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖSDGs¿ä¿Ê TGC ¤·¤º¤ª¤« 2026¡×¤Ë½Ð±éÍ½Äê¤À¡£
¡þËÜÅÄ¿ÎÈþ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2001Ç¯10·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£2014Ç¯¤Ë¡ÖAKB48 Team8 Á´¹ñ°ìÀÆ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤ËÆÊÌÚ¸©ÂåÉ½¤È¤·¤Æ¹ç³Ê¤·¡¢AKB48¤Ë²ÃÆþ¡£2018Ç¯¤ËÆü´Ú¹çÆ±¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØPRODUCE 48¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢ºÇ½ª½ç°Ì9°Ì¤ÇIZ*ONE¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢2021Ç¯¤ËIZ*ONE¤Î2Ç¯6¥«·î¤Î³èÆ°¤¬½ªÎ»¤·¡¢AKB48¤È¤Î³èÆ°¤òºÆ³«¡£2024Ç¯¤ËAKB48¤òÂ´¶È¤·¡¢Æ±Ç¯10·î¤Ë¸µÅìÊý¿Àµ¯¤Î¥¸¥§¥¸¥å¥ó¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×SAY MY NAME¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤ÇºÆ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£