【ばけばけ 第44話あらすじ】トキ、リヨと恋占いの池へ その結果とは
【モデルプレス＝2025/11/26】女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を務める連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第44話が、11月27日に放送される。
【写真】「ばけばけ」高石あかり、夫役イケメン俳優と手繋ぎ密着
朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツと外国人の夫・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々を描く。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。主人公・トキを高石、トキの夫・ヘブンをトミー・バストウが演じる。
リヨ（北香那）をヘブン（トミー・バストウ）から遠ざけるため、トキ（高石あかり）はリヨに付き合って外出することに。リヨに連れられてきたのは、八重垣神社、恋占いの池だった。
ヘブンとの恋がうまくいくよう恋占いに挑むリヨ。錦織（吉沢亮）から恋が上手くいかないよう頼まれたトキは、いい結果が出るように応援しつつ、悪い結果になるよう応援し、てんやわんや。リヨの恋占いの結果はどうなる？
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆高石あかり主演朝ドラ「ばけばけ」
◆「ばけばけ」第44話／11月27日（木）放送
