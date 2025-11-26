気になるカレの「彼女の有無」をさりげなく確認する方法５パターン
気になる男性に彼女がいるかどうかを聞くのは、意外に難しいもの。好意を悟られずに自然な形で探るには、どんな手を使うといいのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケート調査を参考に、「気になるカレの『彼女の有無』をさりげなく確認する方法」をご紹介します。
【１】「週末は何してるんですか？」と休日の過ごし方を聞く
「特定の相手がいる人なら、普通に『彼女と家でのんびりしてるよ』とか答えてくれるはず」（20代女性）など、休みの日の過ごし方を聞いて、女性がそばにいるのかを類推するパターンです。「別に…」と言葉を濁されるようなら、「ドライブなんて行ったりします？」などと踏み込んだ質問を重ねて、誰と一緒にいるのかを聞き出したいところです。
【２】「○○さんってモテそうですよね」と振って彼女の存在をあぶり出す
「独り身なら『全然モテないよ！もう半年も彼女いないし』みたいなリアクションになるのが普通」（10代女性）というように、わざと「モテそうですよね」と話を振って反応を試す手もあります。「いやあ、そんなことないよ」と会話を打ち切ろうとするそぶりを見せられたら、「彼女はいるんですか？」とズバリ聞いてしまってもいいでしょう。
【３】「最近、どこかへ行きました？」と行動範囲から彼女の有無を推察する
「水族館やプラネタリウムだったら彼女と行ったとしか考えられないし、アウトレット辺りも怪しい」（20代女性）など、「最近行った場所」からも相手の身辺を探ることができそうです。映画館など一人でもカップルでも行きそうな場所を挙げられたら、自然な流れで「お一人でですか？」と聞き返すと、誰と行動しているのか判明するかもしれません。
【４】SNSをこまめにチェックして、女性の影を確認する
「SNSの投稿を見れば、だいたいの行動パターンはわかりますよね」（10代女性）というように、SNSの投稿には恋愛事情のヒントが隠されている可能性が高そうです。「この前アップしてた海の写真ってどこ？」「あのワンコって実家で飼ってる子？」などと、他愛のない質問を装って、じわじわと核心に迫っていくといいでしょう。
【５】「○○さんって彼女とはもう長いんでしたっけ？」と彼女がいる前提で話を向ける
「彼女の存在を知っているふうを装って誘導尋問します」（20代女性）など、彼女の話をぶつけてみて、何らかの回答を引き出す人もいます。「今お付き合いしてる人って会社の方でしたっけ？」「彼女と旅行に行ったりしますか？」などと、彼女の存在をなんとなく知っているようなそぶりをしながら、上手なトスを上げたいところです。
どれも「さりげなく」「自然に」を心掛けるのがミソなので、興味津々な様子に気づかれないように注意しましょう。（雪村一花）
