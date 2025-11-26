「家庭的な人」と感じさせる女性のタイプ９パターン
「イクメンブーム」など、家事や育児をする男性も増えていますが、家庭的な女性に心を奪われる男性は多いものです。そこで、男性の意見をもとに、「家庭的だと感じる女性のタイプ」を紹介します。
【１】料理だけでなく、お菓子も作れる女性
「週末にお菓子を作ったりして、ステキな家庭を築いてくれそうだから」（２０代男性）など、お菓子作りが、理想の母親像につながると考える男性もいるようです。料理よりもお菓子作りが上手な方が、より女性らしさを感じさせるのかもしれません。
【２】ボタン付けなど、裁縫をさらっとこなす女性
「仕事中、同僚が取れかけのボタンを縫いつけてくれたときに、『嫁に来てほしい』って思った」（３０代男性）という体験談があるように、裁縫は「家庭的だ」と感じさせる効果が強いといえそうです。ソーイングセットを持ち歩くといいかもしれません。
【３】デスク周りが、きちんと整理整頓されている女性
「掃除や整理って、普段の生活が見える部分だと思う」（３０代男性）という意見から、職場でもしっかり片付けできる女性は、家でも手を抜かずに行うと感じられるようです。ただし、デスクをキレイにしても、部屋が汚いと幻滅される恐れがあるので、注意しましょう。
【４】掃除や庭いじりなど、手際よくできる女性
「家事はもちろん、子どもと一緒に遊んだりしてくれそう」（３０代男性）など、汚れそうな仕事を嫌がらずに行える女性は、家事や育児も積極的にこなしてくれそうだと感じる男性もいるようです。アウトドアレジャーなどでもアピールできる部分といえます。
【５】薄いピンクのマニキュアが塗ってあるくらいのシンプルネイルの女性
「普段から、家事とかもちゃんとしてるのかなって感じる」（３０代男性）という意見のように、ネイルを見て、家事をしているかどうかを判断する男性も多いようです。手仕事が多い家事には、デコってある長いネイルは不向きだと考えられるのでしょう。
【６】子どもに対して、やさしく接することができる女性
「子どもの世話を面倒くさがらない女性は、母性が強いんだなって思う」（２０代男性）など、子どもに対してやさしく対応できる女性からは、家庭的な雰囲気を感じられるようです。将来的に良い母になりそうな人を、「家庭的」と思うのかもしれません。
【７】朝早くても、ハツラツとしている女性
「家庭的」とは関係なさそうですが、「結婚してから、毎日朝食を作って起こしてくれそう」（１０代男性）という意見から、朝から活発に動けることが、家庭的につながると考える男性もいるようです。「夜遊びしない女性」と思ってもらえる可能性もありそうです。
【８】飲み会などで、会計役をしっかり担える女性
「お金の管理ができる人って、家庭に入ってもしっかり家計をやりくりしてくれそう」（３０代男性）など、お金の管理というスキルが、家庭でも重要だと考えられるようです。人から会計を頼まれる女性には、家庭も任せられると感じてもらえるだろうといえます。
【９】誰の前でも常ににこやかで、言葉遣いが丁寧な女性
「家庭は落ち着ける場所だと思うから、穏やかな態度や言葉遣いの女性は家庭的だと感じる」（３０代男性）というように、にこやかでやさしい女性からは、家庭的な雰囲気が感じられるようです。一緒にいて落ち着けることが、家庭や結婚にもつながるのかもしれません。
普段、何気なく見せる言動から、家庭的な雰囲気は伝わるといえそうです。ほかにも、「家庭的だと感じる女性のタイプ」にはどのようなものがあるでしょうか。皆さんのご意見をお待ちしております。（有竹亮介／ｖｅｒｂ）
【１】料理だけでなく、お菓子も作れる女性
「週末にお菓子を作ったりして、ステキな家庭を築いてくれそうだから」（２０代男性）など、お菓子作りが、理想の母親像につながると考える男性もいるようです。料理よりもお菓子作りが上手な方が、より女性らしさを感じさせるのかもしれません。
「仕事中、同僚が取れかけのボタンを縫いつけてくれたときに、『嫁に来てほしい』って思った」（３０代男性）という体験談があるように、裁縫は「家庭的だ」と感じさせる効果が強いといえそうです。ソーイングセットを持ち歩くといいかもしれません。
【３】デスク周りが、きちんと整理整頓されている女性
「掃除や整理って、普段の生活が見える部分だと思う」（３０代男性）という意見から、職場でもしっかり片付けできる女性は、家でも手を抜かずに行うと感じられるようです。ただし、デスクをキレイにしても、部屋が汚いと幻滅される恐れがあるので、注意しましょう。
【４】掃除や庭いじりなど、手際よくできる女性
「家事はもちろん、子どもと一緒に遊んだりしてくれそう」（３０代男性）など、汚れそうな仕事を嫌がらずに行える女性は、家事や育児も積極的にこなしてくれそうだと感じる男性もいるようです。アウトドアレジャーなどでもアピールできる部分といえます。
【５】薄いピンクのマニキュアが塗ってあるくらいのシンプルネイルの女性
「普段から、家事とかもちゃんとしてるのかなって感じる」（３０代男性）という意見のように、ネイルを見て、家事をしているかどうかを判断する男性も多いようです。手仕事が多い家事には、デコってある長いネイルは不向きだと考えられるのでしょう。
【６】子どもに対して、やさしく接することができる女性
「子どもの世話を面倒くさがらない女性は、母性が強いんだなって思う」（２０代男性）など、子どもに対してやさしく対応できる女性からは、家庭的な雰囲気を感じられるようです。将来的に良い母になりそうな人を、「家庭的」と思うのかもしれません。
【７】朝早くても、ハツラツとしている女性
「家庭的」とは関係なさそうですが、「結婚してから、毎日朝食を作って起こしてくれそう」（１０代男性）という意見から、朝から活発に動けることが、家庭的につながると考える男性もいるようです。「夜遊びしない女性」と思ってもらえる可能性もありそうです。
【８】飲み会などで、会計役をしっかり担える女性
「お金の管理ができる人って、家庭に入ってもしっかり家計をやりくりしてくれそう」（３０代男性）など、お金の管理というスキルが、家庭でも重要だと考えられるようです。人から会計を頼まれる女性には、家庭も任せられると感じてもらえるだろうといえます。
【９】誰の前でも常ににこやかで、言葉遣いが丁寧な女性
「家庭は落ち着ける場所だと思うから、穏やかな態度や言葉遣いの女性は家庭的だと感じる」（３０代男性）というように、にこやかでやさしい女性からは、家庭的な雰囲気が感じられるようです。一緒にいて落ち着けることが、家庭や結婚にもつながるのかもしれません。
普段、何気なく見せる言動から、家庭的な雰囲気は伝わるといえそうです。ほかにも、「家庭的だと感じる女性のタイプ」にはどのようなものがあるでしょうか。皆さんのご意見をお待ちしております。（有竹亮介／ｖｅｒｂ）