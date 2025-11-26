¾®¤µ¤ÊÂçÅê¼ê¡¢Ä¹Ã«ÀîÎÉÊ¿¤µ¤ó¤Î¸ùÀÓ¤Ï¥«¡¼¥×¿ï°ì¡¡¥«¡¼¥×£Ï£Â°Â¿Î²°½¡È¬»á¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¾¼ÏÂ¥×¥íÌîµå
¡¡¹Åç¡¢ºå¿À¤ÇÄÌ»»£±£±£¹¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉ¾ÏÀ²È¤òÌ³¤á¤ë°Â¿Î²°½¡È¬»á¤¬¡¢¸½Ìò»þÂå¤Îµ²±¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡°ÊÁ°¡¢¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼Ê¿»³¤µ¤ó¤ÏËÍ¤ÎÂç²¸¿Í¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤¿¤¬¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ËÄ¹Ã«ÀîÎÉÊ¿¤µ¤ó¤«¤é¤âÂ¿¤¯¤Î²¸¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¸ø»ä¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ²¿¤«¤ÈÌÜ¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¤Í¡£
¡¡Ä¹Ã«Àî¤µ¤ó¤ÏµåÃÄÀßÎ©Åö½é¤«¤é¹Åç°ì¶Ú¤Î¿Í¤Ç£±£¹£·¾¡¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²¿¤·¤íÀÎ¤Î¥«¡¼¥×¤ÇµÏ¿¤·¤¿¾¡¤ÁÀ±¤À¤«¤é¤Í¡£¤½¤ó¤ÊÂç¸ùÏ«¼Ô¤Ë¸½Ìò°úÂà¤ò·è°Õ¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢µð¿Í¤Î¼ÆÅÄ¡Ê·®¡Ë¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£ÍýÍ³¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¢¤ó¤Ê¼ãÂ¤¤ËÂÇ¤¿¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦¥À¥á¤¸¤ã¡×¤È¡£
¡¡Åö»þ¤ÏÌ¾µå²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡Ö£²£°£°¡×¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²¿¤ÎÌ¤Îý¤â¤Ê¤¯¥¹¥Ñ¥Ã¤È¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃ¦¤¤¤À¡£¤¢¤È£³¾¡¤Ç¤¹¤è¡£º£»×¤¦¤È¼Â¤Ë¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¤ÎÄ¹Ã«Àî¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡¢¥·¥å¡¼¥È¤Î°®¤ê¤Ê¤ó¤«¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£Ä¹Ã«Àî¤µ¤ó¤Ï¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥í¡¼¤Ë¶á¤¤¥µ¥¤¥É¥Ï¥ó¥É¡£ËÍ¤Ï¥¹¥ê¡¼¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¡£¥×¥í¤ËÆþ¤ëÁ°¤«¤é¥·¥å¡¼¥È¤ÏÆÀ°Õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Åê¤²Êý¤¬¶á¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤È»²¹Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤È¤âËÍ¤ò¥¢¥Æ¤Ë¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£µð¿Í¥¥é¡¼¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤ÏÄ¹Ã«Àî¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤â¤¢¤ë¤«¤é¤Í¡£
¡¡¤¢¤ë¤È¤´ÆÆÄ¼¼¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¡¢¤³¤¦¸À¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤ò¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é³°¤·¤Æµð¿ÍÀï¤òÃæ¿´¤ËÅê¤²¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤È¤ë¤¬¡¢¤É¤¦¤«¡££³Ï¢Àï¤Ç¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤ÆÀèÈ¯¤ÈÃæ·Ñ¤®¤ÇÅÐÈÄ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡££³Ï¢Åê¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¾¡¤ÁÀ±¤Ï¸º¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤¨¤¨¤«¡©¡×
¡¡ËÍ¤Ï¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¤¢¤ì»î¹ç¤Ë½Ð¤¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢µ¯ÍÑË¡¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÍ¾Íµ¤Ê¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡Ö¤ªÇ¤¤»¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¡Ö¤¸¤ã¤¢¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡Èµð¿ÍÀïÀìÍÑ¡É¤ß¤¿¤¤¤Ë¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢µð¿ÍÀï¤Ï£²ÇÜ¤ÎÉ¾²Á¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£µð¿ÍÀï¤Ê¤é²Æì¤Ç¤âÊüÁ÷¤¬¤¢¤Ã¤¿¤·¡£
¡¡¥°¥é¥¦¥ó¥É¤òÎ¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤â¿ïÊ¬¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Í¡£Ä¹Ã«Àî¤µ¤ó¤Ï¤ª¼ò¤Ï°û¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÍ¤òÏ¢¤ì¤Æ¤è¤¯¥¯¥é¥Ö¤ä¥¥ã¥Ð¥ì¡¼¤Ø½Ð¤«¤±¤¿¡£
¡¡ÌÜÅª¤Ï¼Ò¸ò¥À¥ó¥¹¡£Åö»þ¡¢¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Í¡£±óÀ¬Àè¤Ë¤â¹Ô¤¤Ä¤±¤ÎÅ¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£½Ð¿ÈÃÏ¤ÎÌ¾¸Å²°¤Ç¤Ï¡ÈÃÏ¸µ¤Î´é¡É¤È¤·¤Æ´¿·Þ¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡£
¡¡ËÍ¤Ï¥À¥ó¥¹¤¬¶ì¼ê¤À¤«¤é¤â¤Ã¤Ñ¤é°û¤àÊý¡£Æó¿Í¤È¤â¥À¥ó¥¹¤Ð¤«¤ê¤À¤È¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¡Ö²¿¤·¤ËÍè¤¿¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤Í¡£¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤ÆËÍ¤òÏ¢¤ì½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡Ä¹Ã«Àî¤µ¤ó¤¬¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃ¦¤®¡¢ËÍ¤â¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃ¦¤¤¤À¤¢¤È¡¢¤ª¸ß¤¤Ìîµå²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ½Å¤Ê¤ë»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤â¼«Âð¤Ø¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¿Æ¸ò¤ÏÂ³¤¤¤¿¤Í¡£²Æì¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¿Í´Ö¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤º¤Ã¤Èµ¤¤Ë³Ý¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¾®¤µ¤ÊÂçÅê¼ê¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¤ÇÁ´¿È¤¬¥Ð¥Í¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£°ì¿Í¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÎÈ¾Ê¬¤°¤é¤¤¾¡¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢Ä¹Ã«Àî¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¥«¡¼¥×¤È¤¤¤¦µåÃÄ¤Ï¿ÈÇä¤ê¤·¤È¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤°¤é¤¤¡¢¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¤Í¡£
¡¡µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Æ¥Ï¡¼¥È¤ÏÍ¥¤·¤¤¡£¥«¡¼¥×¤Ç¤Ï¿Í´ÖÅª¤Ë¤âÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤âÄ¹Ã«Àî¤µ¤ó¤¬¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤¸¤ã¤í¤Í¡£»Ä¤·¤¿¸ùÀÓ¤Ï°ìÈÖ¤À¤ÈËÍ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¡¡¡þ°Â¿Î²°¡¡½¡È¬¡Ê¤¢¤Ë¤ä¡¦¤½¤¦¤Ï¤Á¡Ë£±£¹£´£´Ç¯£¸·î£±£·ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£²Æì¸©½Ð¿È¡£²Æì¹â¡Ê¸½²Æì¾°³Ø¡Ë¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ç£¶£²Ç¯²Æ¤Ë¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¡£Î°µå±ìÁð¤ò·Ð¤Æ£¶£´Ç¯¹Åç¤ËÆþÃÄ¡££·£µÇ¯ºå¿À¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢Æ±Ç¯¤ËºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¤È¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡££¸£°Ç¯¤Ë¹Åç¤ØÉüµ¢¤·¡¢£¸£±Ç¯°úÂà¡£¼ÂÆ¯£±£¸Ç¯¡¢ÄÌ»»£¶£µ£µ»î¹çÅÐÈÄ¡¢£±£±£¹¾¡£±£²£´ÇÔ£²£²¥»¡¼¥Ö¡£°úÂà¸å¤Ï¹Åç¤ÎÅê¼ê¥³¡¼¥Á¡¢£²·³´ÆÆÄ¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡££²£°£±£³Ç¯£±£²·î¤«¤é¹Åç¥«¡¼¥×£Ï£Â²ñÄ¹¡££²£²Ç¯¤«¤éÌ¾ÍÀ²ñÄ¹¡£