広島・塹江敦哉投手（２８）が完全復活へ、制球力向上をポイントに掲げた。２４年はブルペン陣の一角としてフル回転を果たした左腕だが、今季は８月上旬以降、１軍での登板はなかった。最速１５７キロの剛腕が制球力を磨けば、まさに鬼に金棒。リリーフ陣の争いに再び加わっていく。

逆襲への道筋は見えている。不完全燃焼に終わった１年を決して無駄にはしない。塹江は今季を振り返り、「思った通りのシーズンにはならなかったんで、残念だなっていう感じですね」と冷静に言葉を並べた。

サイドスローに転向した１年目の２４年は自己最多の５３試合に登板し、防御率１・５８と覚醒。今季も中継ぎの一角として大きな期待が寄せられたが、終わってみれば２８試合で０勝１敗、１セーブ、防御率５・４０。「いろんな要素を含めてですけど、総じて実力不足っていう形です」と成績を受け止める。

成績を落とした「いろんな要素」の中の一つが昨オフの“刺激”にある。昨年１１月にトレーニングのため渡米。そこでＭＬＢ通算２２７セーブのヘイダー（アストロズ）ら、ＭＬＢトップレベルの選手たちと時間を過ごした。

目の当たりにしたのは１００マイル（約１６０キロ）が当たり前の世界。「僕も去年１５５キロが出て、ここで満足したら終わりだなと。アメリカで勉強して、より質の高いボールを投げられたら今年はもっといい結果が出ると思った」と昨オフは平均球速の底上げを狙って、汗を流した。

思惑通り、今年６月には自己最速を更新する１５７キロを計測。しかし、「力で上回るだけでは、１年間投げ切ることはできない」と結果は付いてこなかった。改めて気づかされたのは制球力の重要性。「制球できる自信を持つことが大事。打者が嫌がるところにコントロールできるように」と目標を掲げる。

今秋は宮崎県日南市でのキャンプに帯同せず、残留組として調整。由宇球場でのシート打撃では左打者の内角、右打者の外角をテーマにおいて腕を振った。「僕が出てきて（打者にとって）何が一番嫌かっていうところをもう少し考えて」。自身の強みを最大限に生かすため、試行錯誤を続けている。

来季は栗林、岡本、辻が先発に転向。安定感のあるブルペン構築のため、経験豊富な左腕の復活は欠かせない。「使いたいと思ってもらえるようにするのが最初にある。いい準備をして春からアピールしたい」と塹江。来季こそフル回転でチームを支える。

◇塹江 敦哉（ほりえ・あつや）１９９７年２月２１日生まれ、２８歳。香川県出身。１７８センチ、９１キロ。左投げ左打ち、投手。高松北高から１４年度ドラフト３位で広島に入団。１６年９月１１日・巨人戦で１軍初登板。２０年７月８日・ＤｅＮＡ戦でプロ初勝利。２３年オフにサイドスローに変更。２５年４月１０日・中日戦でプロ初セーブをマーク。背番号３６。来季年俸は３５００万円（推定）。