üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡ËÂè43ÏÃ¤¬26Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¢¨°Ê²¼¥Í¥¿¤Ð¤ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Î¤â¤È¤Ë¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤¬Ë¬¤Í¤Æ¤¯¤ë¡£¶Ó¿¥¤ÏÃÎ»ö¡Êº´Ìî»ËÏº¡Ë¤Ë¥ê¥è¡ÊËÌ¹áÆá¡Ë¤¬¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤ÈÎøÃç¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦Ì¿¤¸¤é¤ì¡¢¤½¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¥È¥¤ËÍê¤ß¤ËÍè¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥ê¥è¤Ë¤â¥Ø¥Ö¥ó¤È¤ÎÎø¤Î±þ±ç¤òÍê¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥È¥¤ÏÈÄ¶´¤ß¤Ë¤¢¤¦¡£¶Ó¿¥¤È¥ê¥è¡¢¤É¤Á¤é¤ò¼ê½õ¤±¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«ÌÂ¤¦¥È¥¡£¤½¤³¤Ë¥ê¥è¤¬¥Ø¥Ö¥ó¤òµá¤áË¬¤Í¤Æ¤¯¤ë¡£¥È¥¤Ï¤ä¤ê²á¤´¤¹¤¬¡¢¥ê¥è¤Ï¥È¥¤È°ì½ï¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¦¡£2¿Í¤¬¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÈ¬½Å³À¿À¼Ò¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¥È¥¤â¹Ô¤Ã¤¿ÎøÀê¤¤¤Ë¡¢¥ê¥è¤¬Ä©Àï¤¹¤ë¡£
²û¤«¤·¤ÎÈ¬½Å³À¿À¼Ò¤ÎÎøÀê¤¤¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¤âÈ¿±þ¤·¤¿¡£
X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¥ê¥è¤µ¤Þ¤È¤¯¤Ã¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö¤ª¥È¥¤Á¤ã¤ó¤ËÂå¤ï¤ê¤Ë¸«Ä¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡×¡ÖÀµÄ¾¤Ê¤ª¥È¥¡×¡Ö¥ª¡¼¥Þ¥¤¥¬¡¼w¡×¡Ö¤ª¥È¥¤Á¤ã¤óÈÄ¶´¤ß¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ÈÂ²¸«¤¿¡×¡Ö¤¢¤ì¡©¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡¢Îø¤·¤¿¤é¹Í¤¨¤«¤ï¤Ã¤¿¡©¡×¡Ö¥¹¥¥Ã¥×»Õ¾¢w¡×¡Ö¥Ô¥¿¥´¥é¥¹¥¤¥Ã¥Á¢ö¡×¡Ö¤³¤³¤Ç¡¢¤ª¥ê¥èÍÍ¡×¡Ö¤°¤¤¤°¤¤¤ª¥ê¥è¡×¡Ö¤Ê¤Ä¤«¤·¤ÎÈ¬½Å³À¿À¼Ò¤ÎÎøÀê¤¤w¡×¡ÖÅö¤¿¤ê»¶¤é¤¹Áê¼êw¡×¡Ö¤³¤ê¤´¤ê¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«w¡×¡ÖÄÀ¤ó¤Ç¡ÄÄÀ¤à¤Ê¡Ä¡¡ÈÄ¶´¤ß¤ÇÀµÈ¿ÂÐ¤Î¤³¤È¤ò¤É¤Á¤é¤â´ê¤¦¤ª¥È¥¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö·ë²Ì¤Ï¤Þ¤¿ÌÀÆü¡ª¡×¡Ö2¿Í¤Î¤ª¾î¤µ¤óÌÜ¤¬¥Ð¥Ã¥¥Ð¥w¡×¡Ö¿ÀÍÍ¤âÂçÊÑ¤¸¤ãw¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÄ«¥É¥éÂè113ºîÌÜ¤Ç¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£