noteが主催する「創作大賞2023」で幻冬舎賞を受賞した斉藤ナミさん。SNSを中心にコミカルな文体で人気を集めています。「愛されたい」が私のすべて。自己愛まみれの奮闘記、『褒めてくれてもいいんですよ？』を上梓した斉藤さんによる連載「嫉妬についてのエトセトラ」。第17回は「とある事件の報道を見て思う…報われない想いと、幸福な立場への嫉妬地獄」です

【写真】2人目妊娠中、後期のつわりで体調が悪かったころ

嫉妬の恐るべき破壊衝動を思い知る

最近とある事件の報道を見て、嫉妬の恐るべき破壊衝動を改めて思い知らされている。報われない想いと、幸福な立場への嫉妬が、残酷な犯罪行為へと駆り立ててしまったのだろうか。

愛情が執着になり、嫉妬の感情が妄想を産んでエスカレートし「自分の思い通りにならないのなら壊してしまいたい」と思った経験が私にもある。

長男が３歳、次男がお腹にいる時のこと。毎日深夜に帰ってくる夫に不満を抱いていたものの、私たちのために働いてくれているんだ、とつわりでヘロヘロになりながらもワンオペで頑張っていた。長男が寝たあと家事を片付けてから録画しておいたドラマを観るのが一日の楽しみだった。

ある日の深夜、私が諸々を片付けてドラマを見始めた頃、夫が帰宅してこう言い出した。

「あのさ。実は会社にメンタルやられてしんどそうな後輩がいてさ。金曜の夜、仕事が終わったらちょっと話を聞きがてら飲みにいってくるから、ご飯いらない」

メンタルやられてる後輩？ ……誰？

信頼していたのに…ぷつっと何かが切れた

夫は同僚と飲みに行くことも多かった。私も夫の会社と仕事で関わっており、知っている人たちばかりなので、彼は「〇〇さんと飲みに行ってくる」と名前で伝えてくる。それも必要なことだと思っていたので、夕飯が要るか要らないかだけ分かれば、普段は「いってらっしゃい」とすんなり受け入れていた。

しかし、その時ばかりはなぜか引っかかったのだ。名前を言わないことも変だし、表情なのか声色なのか、なんだかいつもとは違う気配を感じた。直感としかいいようがないかもしれない。私は見ていたドラマを止め、真正面から夫を見つめた。

「後輩って誰？ てか、私もメンタルしんどいんですけど」

夫はきょろきょろと目を泳がせ「誰って……ナミの知らない後輩だよ……」と曖昧に答える。明らかに様子がおかしい。

その時、まるで神の采配かと思うようなタイミングでLINEの着信音が鳴った。スマホの画面を見るや否や、慌ててそれを背中に隠す夫。アホだろ。わかりやすすぎる。完全にピンときた。

「見せて！ やましいことがないなら見せられるはず」

おずおずとスマホを差し出しながら「違うんだよ。心配かけたくなくて……」と夫。

画面に通知が出ていた。

「今日はありがとうございました。金曜が楽しみです（ハート）」

知ってる名前。夫の会社の28歳の営業職の女性からだった。

「まじか……」

予感的中だったのに、その文字を見ると胃のあたりがヒュッとして頭が真っ白になった。この人だけはそういう男じゃないと思っていたのに。優しくて誠実で、浮気なんて絶対にしないと、心から信頼していたのに。

ぷつっと何かが切れた。



海にて。あの頃は若かった…

……あの小娘、絶対に許さない！

「わかりました。私が毎日ゲーゲー吐きながら一人で長男を育ててる間、あなたは若い女と楽しく浮気してたんですね……了解です」

「違うんだよ！ 彼女本当にやばくて、もう辞めるって言い出してて、俺が話聞いてあげないと。昼間は現場でまともに聞いてあげられないから。名前を言わなかったのは余計な誤解や心配をさせたくなかったからで……」

「へえ。あなたにとってはそいつのメンタルを救う方が妊娠中の妻より大事なんですね。どうぞ楽しんでください。さようなら」

そう言って外へ飛び出した。

許せない。私はこんなに毎日しんどいのに。あんな風に実家に住んでて、自分のことしかしていない独身の若い女が、一体何がしんどいって？

毎日スウェットを着てすっぴんでゲロゲロ吐いてるおばさんの私と違って、若くてかわいらしくて白くてぽちゃっとしてて触ると柔らかそうな肌のあの小娘は、きっと毎日しっかりオシャレもメイクもしているんでしょうね！

さぞかし余裕のあるかわいい笑顔で挨拶して、仕事に疲れた夫を癒しているんでしょうね！

腹の底で煮えたぎっていた怒りがだんだんと表面に込み上げてきた。

ふざけるな。彼女は私が長男を一人で家でみていることも、次男がお腹にいて体調が悪いことも知っているはずなのに！ ……あの小娘、絶対に許さない！

頭に浮かんだのは、彼女を破滅させる計画だった。

瞬発的に湧いた怒りをおさめたのは…

まず本人に電話して泣いて謝らせる。あんたのせいで斉藤家は離婚です、よかったネ！ 慰謝料はいくら請求してやろう？ もちろん彼女の両親にも伝える。会社に連絡してこの女はこういうやつですから解雇した方がいいですよとチクる。転職先へもその女は前職でこういうことしたやつですよとチクる。SNSにも写真と名前を出して夫をとった女だって定期的にお知らせする！

名誉毀損？ 知るかそんなもん！ 私を怒らせるとどうなるか全員に思い知らせてやる！ 私を、なめるな！！

怒りに震え全身からフーフーと蒸気を放ちながら走っていると、夫が追いかけてきた。

「本当にごめん。そんなに怒るならやめるよ。〇〇（長男）も起きちゃったし、一旦、帰ろう」

はあ？ “そんなに怒るならやめるよ？” ……何言ってるの？ こいつ！

だが長男をおいてきたことを思い出した。そうだ。私には長男がいる。

心はぐちゃぐちゃのまま、一旦、帰ることにした。

ドアを開けるとすぐに長男が「ママぁー」と泣きながら、ぎゅーっと抱きついてきた。

「ごめんね。起こしちゃったね。ママがいなくて寂しかったね」

いろんな感情が溢れて涙が止まらなかった。

ーこの子がいるのに、バカなことはできない。

途端に視界の隅で平謝りしている夫がどうでもよくなった。しょうもない。全然いいよ、くれてやる。

この人を好きで正しく嫉妬しているのかどうか急にわからなくなった。この人とあの女のために自分や子どもの人生を台無しにするなんてバカバカしい。浮気されてるかもとか、なめられてるとか、もうどうでもいい。私はただ子どもと幸せに暮らしたい。

瞬発的に湧いた怒りは、こうしておさまった。



浴衣で温泉を楽しんだことも

凶行に及んでしまう人とは紙一重の差

怒りの矛先は夫に向けるべきなのに、なぜ女性に対する怒りが湧き起こったんだろうか？

夫を自分の所有物のように思ってしまっていた。私のモノがとられると感じた瞬間、凄まじいエネルギーが爆発し、歪んだ形で攻撃へと向かった。嫉妬が引き起こす妄想が膨らむと、道徳や理性なんてぶっ飛んでしまう。

夫を奪われることへの嫉妬、執着や独占欲からなのか、自分が蔑ろにされていることへの怒りだったのか、今でも区別がつかない。

「どんな手を使っても相手を倒さなければ。これは正義だ」と自分の衝動を正当化し、合理化していた。あの感情の暴走が、一歩間違えればニュースになるような事件になるのかもしれない。

私は運が良く、抱きしめてくれる長男がいたから「こんなことバカバカしい」と気づくことができたのだろう。

さすがに金曜は飲みに行かずに帰ってきたが、その後、夫と後輩がどうなったのかは知らない。

あれから１０年。私たちの関係は変わらないままだ。今は子どもと穏やかに暮らせて、自分の人生に集中できればそれで良い。夫がどこか怪しく思えても自ら匂いを嗅ぎに行くことはしない。正直、もう嫉妬するのも怒り狂うのも面倒臭いのだ。

ただ「何かするにしても絶対にバレないようにしてね。次は抑えられるかわかんないから」とたまにチクチクしている。

私と、凶行に及んでしまう人たちとの違いはほんの紙一重の差で、もしかすると私も衝動のままに相手を破滅させていたかもしれない。

しかし憎しみを一瞬晴らしたところで、被害者はもちろんのこと加害者自身の人生もめちゃくちゃになり、元の日々には決して戻れない。その先にあるのは破滅と虚無だけなんじゃないだろうか。

もし嫉妬による怒りで何かしら無茶をしてしまう人がいるのなら問いたい。自分の人生を台無しにするほどの価値が、その相手にあるのだろうか。

あなたはそのエネルギーを、あなた自身の人生のために使うべきだ。

このエッセイが誰かの衝動を抑える手助けになるのなら、私の惨めな体験をさらけだした甲斐があるってもんだ。

