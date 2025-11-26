最高は5.5億円で2億円超が7人！ 今季米女子ツアーで日本勢13人はいくら稼いだ？
米国女子ツアーは、先週の「CMEグループ・ツアー選手権」で、1月30日に初日を迎えた開幕戦「ヒルトン・グランドバケーションズ トーナメント・オブ・チャンピオンズ」から全32試合（中止1試合）の長いシーズンを終えた。世界ランク1位のジーノ・ティティクル（タイ）が、年間最優秀選手賞などタイトルを総ナメ。また400万ドル（約6億2000万円）という超高額の優勝賞金も話題になった。
【写真】ティティクルさんが持っているのが6億円の目録です
ティティクルは、これで今季獲得賞金を757万8330ドル（約11億8220万円）とし、自身がもつツアー記録を更新。夢のような額でダントツの“賞金女王”となったが、では13人が参戦した日本勢はどれくらい稼いだのか？ 日本勢トップは山下美夢有の354万5888ドル（約5億5300万円）。これはツアー3位の成績だ。優勝した8月の「AIG女子オープン」で146万2500ドル（約2億1500万円）を稼ぎだすなど、25試合に出場し2勝含めるトップ10入り12度。予選落ちもわずか2試合と、米1年目で日本時代と変わらぬ安定感を見せ、ルーキー・オブ・ザ・イヤーにも輝いた。日本ツアーでの最高賞金は女王になった2022年の2億3502万967円で、軽く2倍を超える“収入”を得たことになる。賞金ランク4位に続いたのは竹田麗央の289万6319ドル（約4億5182万5764円）。こちらもルーキーイヤーながら1勝を挙げたほか、2位になった「全米女子オープン」で105万2621ドル（約1億5187万円）を稼いだのも大きい。4月の「シェブロン選手権」を制した西郷真央は253万4996ドル（約3億9545万円）でランク7位。岩井千怜もトップ10入りとなるランク10位で178万174ドル（約2億7770万円）を獲得した。6度のトップ10入りを果たした勝みなみは、未勝利ながら170万7091ドル（約2億6630万円）を記録したというのもすごい。賞金ランク20位の畑岡奈紗は「TOTOジャパンクラシック」優勝などで157万9999ドル（約2億4647万円）。同23位の岩井明愛は152万8618（約2億3846万円）、同41位の古江彩佳も102万2843ドル（約1億5956万円）と、ゆうに1億円を超えてくる。以下、44万4426ドル（約6933万円）で67位の渋野日向子、42万2956ドル（約6598万円）で68位の吉田優利、39万1937ドル（約6114万円）で71位の馬場咲希、16万2853ドル（約2540万円）で113位の西村優菜、8万760ドル（約1259万円）で138位の笹生優花と続く。実に2億円超えが7人という稼ぎっぷり。今季、優勝者6名を出し日本勢最多記録を打ち立てた活躍ぶりが、その金額からも伝わってくる結果になった。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
