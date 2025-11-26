ドジャースの大谷翔平投手（31）が25日（日本時間26日）、報道各社のオンライン合同インタビューに対応。来年3月のWBCでチームメートとして戦う日本の選手に言及した。

大谷は前日24日（同25日）、自身のインスタグラムで「日本を代表して再びプレーできることを嬉しく思います」と記し、次回大会の参戦を表明。この日のオンラインインタビューで「球団からは許可が出ているので、昨日発表したという感じです」と明かした。ただ、投打二刀流での出場に関しては「起用法についてはまだ分からない。コミュニケーションを取らないと行けないので何とも言えない」と語るにとどめた。

侍ジャパンではNPBで活躍する日本選手と共闘することとなる。日本の野球は「分からないというか、あまり見ないように、中継とか映像というのをあまり見ないようにはしているので。まったく誰が活躍しているとかというのは正直分からないですね」とした。

だからこそ「どういう選手というか今、活躍しているのはどういうレベルの選手なのかなって自分の想像とどういうふうに違うのか楽しみではあります」と同じユニホームに袖を通し、世界一を目指すことが待ち遠しいと語った。

前回23年のWBCは打者としては打率・435、1本塁打、8打点。投手としては2試合に先発して2勝。米国との決勝戦では3―2の9回にセーブを挙げて胴上げ投手になり、侍ジャパンを世界一に導きMVPに輝いた。