SUPER EIGHT丸山隆平、主演舞台上演決定 前科三犯の青年役「とてつもない作品に誘って頂いた」【oasis】
【モデルプレス＝2025/11/26】SUPER EIGHTの丸山隆平が、舞台「oasis」で主演を務めることが発表された。同舞台は2026年3月14日から30日までの期間、東京・サンシャイン劇場にて、4月4日から12日には大阪・森ノ宮ピロティホールにて、4月17日から19日には愛知・東海市芸術劇場にて上演される。
【写真】丸山隆平、会場拍手の上腕二頭筋
韓国を代表する映画監督の1人、イ・チャンドンが手掛け2002年に公開された「oasis」は、社会に馴染めないまま30歳を目前に出所してきた青年と脳性麻痺を患い体の不自由な女性の特異ながらも純粋な恋愛と、周囲に理解されないその行方を描いた鮮烈で衝撃的な作品。同年の韓国MBC映画賞で最優秀作品賞、監督賞、脚本・脚色賞、主演男優賞、主演女優賞、新人女優賞、さらに第59回ヴェネツィア国際映画祭において、最優秀監督賞、新人俳優賞、国際批評家連盟賞を受賞するなど、国内外で高く評価された。
公開から20年以上たった現在も多くのファンを持つ本作が、ついに舞台化。脚本・演出を務めるのは、24年上演の「剥愛」が岸田戯曲賞最終候補作にノミネートされるほか、20年公開「タイトル、拒絶」で東京国際映画祭日本映画スプラッシュ部門に選出、東京ジェムストーン賞を受賞するなど、舞台作品だけでなく映画監督としても活躍するロジックの山田佳奈氏。自身の1番愛してやまない映画は「oasis」だと公言し、人間が生きるために発するエネルギーを余すことなく魅力的に描くスタイルに定評のある山田氏が新作舞台として創り上げる。
物語の主人公・ジョンドゥを演じるのは、SUPER EIGHTの丸山。25年は8年ぶりの主演映画「金子差入店」で俳優として新境地を開き、「震度3」、「浪人街」など舞台作品でも躍進し続ける丸山が、今作では家族にも疎まれた前科三犯の青年という難しい役どころに挑む。そしてジョンドゥと心を通わせるコンジュを演じるのは、菅原小春。ダンサーとして世界で活躍する菅原が、脳性麻痺を患い日常生活がままならず、空想の世界で自由に生きる女性をどう演じるのか。
そして、共演に田中俊介、岩本えり、富山えり子、中原三千代、武藤晃子、久保貫太郎、池田遼、石森美咲、上ノ町優仁、深水元基、水橋研二と、個性と実力を兼ね備えたキャストが集結。社会から孤立し誰からも理解されなかった2人が徐々に惹かれ合い、周囲に気付かれぬまま愛を育んでいく姿を力強く描く。（modelpress編集部）
ひき逃げ事故を起こした兄の身代わりとなり、服役することになった青年ジョンドゥ。刑務所から出所し、家族のもとへ戻るものの、皆からけむたがられていた。ある日、事故の被害者家族のアパートを訪れた彼は、寂しげな部屋で1人取り残された女性コンジュと出会う。脳性麻痺を持つコンジュは、部屋の中で空想の世界に生きていた。2人は互いに心惹かれ合い、純粋な愛を育んでいくが、周囲の人間は誰1人として彼らを理解しようとはしなかった。
韓国映画界のみならず、世界中にファンが多いイ・チャンドン監督の名作「oasis」。彼が描こうとした正義や社会は、現代日本にも通じる部分が多く、今回舞台化できることに無上の喜びと責任を感じています。丸山隆平さんと菅原小春さんという感性とエネルギーに満ち溢れたおふたりをはじめ、魅力的な俳優陣とともに、舞台だからこその表現をふんだんに用いて挑みたいと思います。
出演が決まった時は、とてつもない作品に誘って頂いたな…と、ドキドキしました。僕の役者としての人生にとって、大きな影響を与える作品になると思います。繊細に作品へ深く潜り込んで、舞台の上に立つことを目指して、稽古に挑みます。観劇されるみなさんはどのようにこの物語を感じ取るのだろうか。正しさや愛とはなんなのか、是非とも楽しみに待っていてください。
この映画を舞台化するなんて不可能なんじゃないかという気持ちでした。できるかなんて誰もわからないけど、“やりたい！やるんだ！”という山田さんの気持ちに出会って今日の自分がいます。そして山田さんを信じることに決めたのは、会って話したときの彼女がとてもとても素敵だったからです。やるしかないです。私にできるのかなぁ。私にしかできない。（という）自分と毎日話しながら本番を迎えると思います。見に来てください。
