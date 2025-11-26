

NHKの連続テレビ小説「ばけばけ」が新たにスタートした。明治時代の作家・小泉八雲（パトリック・ラフカディオ・ハーン）の妻・小泉セツをモデルにした物語である。ギリシャに生まれて、アイルランドで幼少時代を過ごしたラフカディオ・ハーンが日本に渡ったのは、40歳のとき。翌年に小泉セツと結婚し、46歳で日本国籍を取得。小泉八雲として第2の人生を送った。「耳なし芳一」などの『怪談』で知られる小泉八雲と、その妻の小泉セツは、どんな生涯を送ったのか。『大器晩成列伝 遅咲きの人生には共通点があった！』の著者で偉人研究家の真山知幸氏が解説する。

ギリシャの島に生まれて4歳で母親と別離する

歴史に名を残す偉人のなかには、複雑な家庭環境の下で育った者が少なくない。「小泉八雲」として、『怪談』『知られぬ日本の面影』『骨董』などの作品を残したラフカディオ・ハーンもまた、過酷な幼少期を過ごした。

ラフカディオ・ハーンは1850年6月27日、イオニア海に浮かぶギリシャのレフカダ島で、アイルランド人の父チャールズ・ブッシュ・ハーンと、ギリシャ人の母ローザ・アントニウ・カシマチのもとに生まれた。

父のチャールズはイギリス軍医で、イオニア諸島最南端のキシラ島に駐在しているときに、ローザとの間に子どもをもうけた。ローザは地元の名士の娘で、親から結婚を反対されると、2人でレフカダ島へ。駈け落ち同然の結婚だったという。

ハーンと母のローザは、やがて父の実家があるアイルランドのダブリンへと身を寄せることになる。

だが、父がグレナダに駐在していたため、母は幼いハーンを抱えながら、言葉も文化も違う異国で孤独感にさいなまれた。精神的に疲弊したローザは、祖国への帰国を決意する。

ハーンは4歳にして、母と別離を余儀なくされて、父方の大叔母ブレナン夫人に引き取られることになった。やがて両親は離婚。ハーンが母と再会することは生涯なかった。

また、7歳のときには、父が昔の恋人と再婚。父と会った回数は生涯を通じて5回程度だったという。

暗闇の部屋で一人ぼっちで寝かされた恐怖

両親ともにつながりを失うことになったハーン。夫から莫大な遺産と屋敷を引き継いだブレナン夫人のもとで、何不自由ない生活を送ることになったが、幸せな幼少期とは言い難かったようだ。

ハーンには乳母がつけられて、ブレナン夫人からは名前ではなく「あの子」と呼ばれたという。一人で部屋に寝かされたことを、ハーンはこう振り返っている。

「これまで、明かりのついた部屋で、乳母と一緒に寝かされたが、六歳頃から寂しい部屋で、独りで寝かされた。暗闇を恐れるから、そんな習癖を矯めるためというので、殊更燈火を置かないで、暖かに寝かされると共に、ランプは退けられ、乳母も行ってしまう」（「夢魔の感触」『影』より）

暗闇を恐れなくなるようにと、部屋を真っ暗にして一人ぼっちにさせるというのは、果たして本人のことを思っての育児といえるのだろうか。少なくとも、ハーンにとっては恐怖体験でしかなかったようだ。自伝『私の守護天使』で次のように綴っている。

「眠りにつく前にお化けに見られないように頭からいつも布団を被った。お化けが布団を引張るように感じたときにはいつも叫んだ」

13歳になると、ハーンは全寮制の学校に入学させられる。ブレナン夫人のもとに、遠縁にあたるヘンリー・モリヌーが出入りするようになったため、ハーンの存在が疎ましくなったのでは、とも言われる。

自分は誰からも必要とされていないのではないか――。そんな思いを抱いたとしてもおかしくはない状況だが、ハーンは学校生活を存分に楽しんだようだ。快活な性格で成績も優秀だったために目立つ存在だったという。

だが、ハーンの前にはまたも困難が立ちはだかる。それも次々に、である。

それは16歳のある日の出来事だった。学校の遊具で友だちと遊んでいるときに、太いロープで左目を強打。左目を失明してしまう。

ハーンはのちに来日した際に、寝泊まりする旅館の女中が目を患っているのを見て、異様なほど心配したという逸話が残っている（記事「朝ドラ【ばけばけ】ハーンが｢医者に行け！｣と怒ったワケ」参照）。

このときの出来事がつらい過去として、ハーンの胸に深く刻まれたのだろう。事故以来、ハーンは内向的な性格になったとも言われる。

また、この年に父チャールズを亡くしている。喪失感にさいなまれながら、ハーンは自分の将来に不安を抱かずにはいられなかったことだろう。

それでも学校生活を続けられているうちは、まだマシだった。失明した翌年、ハーンは学校を退学させられる。

遠縁にあたるヘンリー・モリヌーが投機に失敗。彼に出資していたブレナン夫人も破産してしまい、ハーンをこれ以上、学校に通わせるのは難しくなってしまったのである。

19歳で渡米して新聞記者になる

ハーンとしても忸怩たる思いだったに違いない。それでも人生を投げ出すことなく、逆境を行動のきっかけに変える強さを、ハーンは持っていた。

19歳のハーンはアメリカ行きを決意。到着したオハイオ州のシンシナティで、印刷屋のヘンリー・ワトキンと出会った。

彼のもとで寝泊まりしながら、植字や校正の技術を学び、やがて日刊紙の記者として、心情豊かな記事を書くことになる。

不遇な幼少期を跳ね返すかのように、ハーンは第2の人生を力強く歩き始めることになった。

（真山 知幸 : 著述家）