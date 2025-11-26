ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２５日（日本時間２６日）、オンライン取材に応じ、日本人投手史上初となるサイ・ヤング賞への思いを口にした。

大谷は「今年はリハビリが終わったという感覚のイメージかなと思う。シーズン中もポストシーズンでもこれでリハビリが終わったという感覚。手術前の感覚に近いかと言われたら、まだなんじゃないかなと思うので、それ以上のパフォーマンスが出せるようにキャンプの時からやって行ければいいんじゃないかなと思いますし、その先にいろいろな賞があるんじゃないかなと思います」と話した。

大谷は今季、２３年９月に右肘、２４年１１月に左肩の手術を受けたことで３月に東京ドームで迎えた開幕は打者に専念して迎えたが、６月から投手にも復帰。投げては１４登板で１勝１敗、防御率２・８７、打っても自己最多を更新する５５本塁打で１０２打点、打率２割８分２厘の成績を残し、３年連続４度目となるリーグＭＶＰに輝いた。

ドジャースもポストシーズンを勝ち抜いて、球団史上初となるワールドシリーズ２連覇を達成。初めて二刀流でポストシーズンを大谷はワールドシリーズで２試合に登板するなどポストシーズンでは４試合に登板して２勝１敗、防御率４・４３で、打っても全１７試合にフル出場し、８本塁打、１４打点、打率２割６分５厘の活躍を見せ、ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズではシリーズＭＶＰにも輝いた。

前日２５日には、来年３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）出場も、自身のインスタグラムで「日本を代表して再びプレーできることを嬉（うれ）しく思います」と明かした。