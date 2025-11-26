日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3125（+48.0　+1.56%）
ホンダ　1559（+17.5　+1.14%）
三菱ＵＦＪ　2418（+40.5　+1.70%）
みずほＦＧ　5353（+92　+1.75%）
三井住友ＦＧ　4526（+69　+1.55%）
東京海上　5505（+49　+0.90%）
ＮＴＴ　153（+0.6　+0.39%）
ＫＤＤＩ　2669（+2　+0.07%）
ソフトバンク　226（+1.0　+0.44%）
伊藤忠　9154（+31　+0.34%）
三菱商　3654（+16　+0.44%）
三井物　4039（+52　+1.30%）
武田　4526（+68　+1.53%）
第一三共　3849（+17　+0.44%）
信越化　4510（+20　+0.45%）
日立　4793（+83　+1.76%）
ソニーＧ　4464（+76　+1.73%）
三菱電　4197（+47　+1.13%）
ダイキン　19790（+60　+0.30%）
三菱重　3935（+58　+1.50%）
村田製　3112（+56　+1.83%）
東エレク　31557（+457　+1.47%）
ＨＯＹＡ　23387（+222　+0.96%）
ＪＴ　5890（+190　+3.33%）
セブン＆アイ　2129（+1　+0.05%）
ファストリ　56326（+336　+0.60%）
リクルート　7811（+65　+0.84%）
任天堂　13179（+59　+0.45%）
ソフトバンクＧ　15619（+229　+1.49%）
キーエンス（普通株）　54156（+106　+0.20%）