日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3125（+48.0 +1.56%）
ホンダ 1559（+17.5 +1.14%）
三菱ＵＦＪ 2418（+40.5 +1.70%）
みずほＦＧ 5353（+92 +1.75%）
三井住友ＦＧ 4526（+69 +1.55%）
東京海上 5505（+49 +0.90%）
ＮＴＴ 153（+0.6 +0.39%）
ＫＤＤＩ 2669（+2 +0.07%）
ソフトバンク 226（+1.0 +0.44%）
伊藤忠 9154（+31 +0.34%）
三菱商 3654（+16 +0.44%）
三井物 4039（+52 +1.30%）
武田 4526（+68 +1.53%）
第一三共 3849（+17 +0.44%）
信越化 4510（+20 +0.45%）
日立 4793（+83 +1.76%）
ソニーＧ 4464（+76 +1.73%）
三菱電 4197（+47 +1.13%）
ダイキン 19790（+60 +0.30%）
三菱重 3935（+58 +1.50%）
村田製 3112（+56 +1.83%）
東エレク 31557（+457 +1.47%）
ＨＯＹＡ 23387（+222 +0.96%）
ＪＴ 5890（+190 +3.33%）
セブン＆アイ 2129（+1 +0.05%）
ファストリ 56326（+336 +0.60%）
リクルート 7811（+65 +0.84%）
任天堂 13179（+59 +0.45%）
ソフトバンクＧ 15619（+229 +1.49%）
キーエンス（普通株） 54156（+106 +0.20%）
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3125（+48.0 +1.56%）
ホンダ 1559（+17.5 +1.14%）
三菱ＵＦＪ 2418（+40.5 +1.70%）
みずほＦＧ 5353（+92 +1.75%）
三井住友ＦＧ 4526（+69 +1.55%）
東京海上 5505（+49 +0.90%）
ＮＴＴ 153（+0.6 +0.39%）
ＫＤＤＩ 2669（+2 +0.07%）
ソフトバンク 226（+1.0 +0.44%）
伊藤忠 9154（+31 +0.34%）
三菱商 3654（+16 +0.44%）
三井物 4039（+52 +1.30%）
武田 4526（+68 +1.53%）
第一三共 3849（+17 +0.44%）
信越化 4510（+20 +0.45%）
日立 4793（+83 +1.76%）
ソニーＧ 4464（+76 +1.73%）
三菱電 4197（+47 +1.13%）
ダイキン 19790（+60 +0.30%）
三菱重 3935（+58 +1.50%）
村田製 3112（+56 +1.83%）
東エレク 31557（+457 +1.47%）
ＨＯＹＡ 23387（+222 +0.96%）
ＪＴ 5890（+190 +3.33%）
セブン＆アイ 2129（+1 +0.05%）
ファストリ 56326（+336 +0.60%）
リクルート 7811（+65 +0.84%）
任天堂 13179（+59 +0.45%）
ソフトバンクＧ 15619（+229 +1.49%）
キーエンス（普通株） 54156（+106 +0.20%）