【本日の見通し】ドル円は調整ムードも下がると買いが出る展開



ドル円は昨日の市場で１５５円８０銭前後を付けた。１０月１６日に発表予定であった９月の生産者物価指数（PPI）と小売売上高が発表され、ＰＰＩは先月発表されたＣＰＩ同様にエネルギー価格の上昇を受けて総合が伸びたものの、食品とエネルギーを除くコアは予想を下回る鈍化。２０２４年７月以来の低水準となる前年比２．６%に留まった。またＰＣＥ価格指数の算出に利用される項目のうち、航空運賃、ポートフォリオ管理費、外来診療費が鈍化、介護費用は上昇も、全般に弱さが目立っていた。また同時に発表された小売売上高も予想及び８月分を下回る弱い伸びに留まっている。これらの結果が来月の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）での利下げ期待に繋がりドルの上値を抑えている。前回のＦＯＭＣ議事要旨が発表された後は据え置き見通しが７０％を超える場面も見られたが、その後利下げ期待が広がる中でドルの売り材料となっている。



もっとも日米金利差を意識したドル買い円売りや、日本の財政赤字警戒からの円売りなどもあって、下がると買いが出る展開。方向性を見極めるという状況が続いている。ドル円は１５５円台後半から１５６円台前半を中心に方向性を探る展開が見込まれる。



ユーロ円はドル円の下げとユーロドルの上昇を受けて方向性が出ていない。１８０円台を中心とした推移か。ポンド円は２０６円台がやや重く２０５円台中心の推移。本日発表の英政府による秋季予算案にも注目が集まっている。



ユーロドルはしっかりした動きを見せた。米利下げ期待が押し上げとなって１．１５台後半を付けている。ポンドドルはドル安を受けて１．３２台を付ける動きも、１．３１台へ調整が入った。上記の英秋季予算案への警戒もあり不安定な動き。



本日のNZ中銀は利下げ見通しでほぼ一致。見通しは声明で今後の利下げが示されるか。豪消費者物価指数も要注目。



MINKABUPRESS 山岡

