東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値156.05 高値156.98 安値155.80
157.93 ハイブレイク
157.46 抵抗2
156.75 抵抗1
156.28 ピボット
155.57 支持1
155.10 支持2
154.39 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1570 高値1.1586 安値1.1512
1.1674 ハイブレイク
1.1630 抵抗2
1.1600 抵抗1
1.1556 ピボット
1.1526 支持1
1.1482 支持2
1.1452 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3166 高値1.3214 安値1.3096
1.3339 ハイブレイク
1.3277 抵抗2
1.3221 抵抗1
1.3159 ピボット
1.3103 支持1
1.3041 支持2
1.2985 ローブレイク
ドルスイス
終値0.8075 高値0.8102 安値0.8058
0.8143 ハイブレイク
0.8122 抵抗2
0.8099 抵抗1
0.8078 ピボット
0.8055 支持1
0.8034 支持2
0.8011 ローブレイク
ピボット分析
ドル円
終値156.05 高値156.98 安値155.80
157.93 ハイブレイク
157.46 抵抗2
156.75 抵抗1
156.28 ピボット
155.57 支持1
155.10 支持2
154.39 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1570 高値1.1586 安値1.1512
1.1674 ハイブレイク
1.1630 抵抗2
1.1600 抵抗1
1.1556 ピボット
1.1526 支持1
1.1482 支持2
1.1452 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3166 高値1.3214 安値1.3096
1.3339 ハイブレイク
1.3277 抵抗2
1.3221 抵抗1
1.3159 ピボット
1.3103 支持1
1.3041 支持2
1.2985 ローブレイク
ドルスイス
終値0.8075 高値0.8102 安値0.8058
0.8143 ハイブレイク
0.8122 抵抗2
0.8099 抵抗1
0.8078 ピボット
0.8055 支持1
0.8034 支持2
0.8011 ローブレイク