東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値156.05　高値156.98　安値155.80

157.93　ハイブレイク
157.46　抵抗2
156.75　抵抗1
156.28　ピボット
155.57　支持1
155.10　支持2
154.39　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1570　高値1.1586　安値1.1512

1.1674　ハイブレイク
1.1630　抵抗2
1.1600　抵抗1
1.1556　ピボット
1.1526　支持1
1.1482　支持2
1.1452　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3166　高値1.3214　安値1.3096

1.3339　ハイブレイク
1.3277　抵抗2
1.3221　抵抗1
1.3159　ピボット
1.3103　支持1
1.3041　支持2
1.2985　ローブレイク

ドルスイス
終値0.8075　高値0.8102　安値0.8058

0.8143　ハイブレイク
0.8122　抵抗2
0.8099　抵抗1
0.8078　ピボット
0.8055　支持1
0.8034　支持2
0.8011　ローブレイク