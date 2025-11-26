ÊÝ¸î¤·¤¿Åö½é¿¿¤ÃÇò¤À¤Ã¤¿»ÒÇ¢ª¿ô¥ö·î¸å¡Ä¤Þ¤ë¤Ç¡È¾Æ¤¤Á¤¯¤ï¡É¤ÊÇØÃæÌÏÍÍ¤Ë¡Ö°¦¾ð¤¬¾Æ¤¤Ä¤¤¤¿¤ó¤À¾Ð¡×¡Ö¤³¤ó¤¬¤ê¾Æ¤±¤Æ²Ä°¦¤¤¡×
¡¡ÊÝ¸î¤·¤¿Åö»þ¤ÏÇØÃæ¤¬¿¿¤ÃÇò¤À¤Ã¤¿¥·¥ã¥àÇ¡£À®Ä¹¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¾Æ¤¤Á¤¯¤ï¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÌÏÍÍ¤¬½Ð¸½¤·¤¿¼Ì¿¿¤¬X¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¥Þ¥ßÂÀÏº¡Ê@pfirsich_jam¡Ë¤µ¤ó¡£ÊÝ¸î»þ¤È¸½ºß¤òÈæ³Ó¤·¡Ö¤è¤¤¾Æ¤¤Á¤¯¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï352.4Ëü·ï¤ÎÉ½¼¨¤È12Ëü°Ê¾å¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£·àÅª¤ÊÊÑ²½¤ò¿ë¤²¤¿°¦Ç¡¦¤Ý¤ó¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡É¾Æ¤¤Á¤¯¤ï¡É¤Þ¤Ç¤Î¹©Äø¤Ï¡© ÊÁ¤¬¤¦¤Ã¤¹¤é¸«¤¨»Ï¤á¡Ä¤Ý¤ó¤Á¤ã¤ó¤ÎÊÑ²½
¡½¡½ÇØÃæ¤Ë¡Ö¾Æ¤¿§¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÌÏÍÍ¤¬½Ð»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊÝ¸î¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¤É¤ì¤¯¤é¤¤·Ð¤Ã¤¿º¢¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¡ÖÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÀ¸¸å2¥õ·îÈ¾¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢À¸¸å4¥ö·î¤¹¤®¤¿¤³¤í¤«¤é¥·¥ß¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡×(¥Þ¥ßÂÀÏº¤µ¤ó)
¡½¡½¿§¤¬½Ð»Ï¤á¤Æ¤«¤é¡Ö¤è¤¤¾Æ¤¤Á¤¯¤ï¡×¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î´ü´Ö¤¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¡ÖÀ¸¸å7¡Á8¥ö·î¤Îº¢¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¤È¤Û¤Üº£¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÌÏÍÍ¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ý¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ï¿¿Åß¤ËÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬ÍÄ¾¯´ü¤ò´¨¤¤´Ä¶¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤è¤êÇ»¤¯ÌÏÍÍ¤¬½Ð¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×(¥Þ¥ßÂÀÏº¤µ¤ó)
¡½¡½¤¹¤Ã¤«¤ê"¾Æ¤¤Á¤¯¤ï"ÌÏÍÍ¤¬ÄêÃå¤·¤¿¸½ºß¤Î¤Ý¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ³Ê¤Ç¤¹¤«¡£
¡ÖÅ·¿¿à¥Ì¡¤Ç¤ä¤ó¤Á¤ã¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¹¤Ù¤Æ»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¦»Ò¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿ÎòÂå¶þ»Ø¤Î´Å¤¨¤óË·¤Ç¡¢¿²¤ë»þ¤â»Å»öÃæ¤â¤º¤Ã¤È»ä¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤¬¥Á¥ã¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×(¥Þ¥ßÂÀÏº¤µ¤ó)
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÊÑ¤ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í!?¡×¡ÖËÜÅö¤ËÎÉ¤¤¾Æ¤¤Á¤¯¤ï¡×¡Ö°¦¾ð¤¬¾Æ¤ÉÕ¤¤¤¿¤ó¤ä¤Ê¡¡¤â¤Ã¤È¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¡Ö¤³¤ó¤¬¤ê¾Æ¤±¤Æ²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡¼¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¡Ö´¨¤¤´Ä¶¤«¤éÃÈ¤«¤¤´Ä¶¤ËÊÑ¤ï¤ë¤ÈÊÁ¤¬È¯¸½¤¹¤ë¤È¤«¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ä¤Þ¤ê°ÂÅÈ¤Î¤Á¤¯¤ïÊÁ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¤È²¹¤«¤¤È¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
