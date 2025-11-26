26日（水）日本海側は雷雨や突風に注意。太平洋側は冬晴れになるでしょう。

＜26日（水）の天気＞

前日に広く雨を降らせた低気圧は三陸沖へ進み、日本付近は西高東低の冬型の気圧配置になっています。上空に寒気が流れ込み、東北〜日本海側の各地で冷たい雨が降っています。雨の範囲は次第に狭まりますが、日本海側では昼過ぎ頃まで急な強い雨や落雷・突風にご注意ください。東北日本海側北部ではこれまでの大雨で地盤が緩んでいるところがあるため、少しの雨でも土砂災害に十分注意が必要です。

一方、太平洋側では乾燥した晴れの天気になるでしょう。日差しで気温は上がりますが、冷たい北風が吹きそうです。午後は千葉や茨城でにわか雨があるかもしれません。北海道はオホーツク海側で雪やみぞれになる見込みです。

＜予想最高気温（前日差）＞

関東や東海では前日より5℃以上高くなり、日なたでは暖かさを感じられそうです。

札幌 9℃（-1）

仙台 14℃（±0）

新潟 14℃（-1）

東京 18℃（＋5）

名古屋 18℃（＋6）

大阪 17℃（＋2）

鳥取 16℃（±0）高知 20℃（＋2）福岡 16℃（-2）

＜週間予報＞

■大阪〜那覇

27日（木）は日差しがありますが、午後は前線の通過に伴ってザッと雨の降るところがありそうです。28日（金）は冷たい冬晴れ。土日は行楽日和で、30日（日）は各地で20℃前後まで気温が上がる見込みです。沖縄は27日（木）と28日（金）は雲が広がりますが、土日は晴れて夏日になる予想です。

■札幌〜名古屋北日本や北陸では雨や雪の日が多く、28日（金）は北日本を中心に風が強まる見込みです。関東や東海では27日（木）はゆっくり下り坂で、午後はくもりや雨の降るところもあるでしょう。週末は晴れますが、朝晩と昼間の大きな寒暖差にお気をつけください。