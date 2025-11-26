音楽の操作も長文貼り付けもOK。

PC作業をしていると、しょっちゅう使うのに複数キーを同時押ししないと発動しないショートカットや、クリックするには当たり判定が小さいボタンがプチストレスになってきます。

それを補うのがいわゆる「左手デバイス」。あらかめショートカットをいくつかのキーに設定すると、1キーで機能が使える便利なものです。

3つのキーに便利機能を登録しよう

サンワダイレクト プログラマブルキーボード マクロキーボード Windows専用 有線接続 バックライト付き 3キー 青軸 割付/割り当て マクロ機能 ゲーミング ブラック 400-SKB075 2,950円 Amazonで見る PR PR

サンワダイレクトの「400-SKB075」は、たった3つのキーだけという潔い左手デバイス。

専用ソフトで自由にキーを割り当てられ、登録した長文のペーストや音楽／動画プレイヤーの操作、マウスのボタン代わりにもなっちゃいます。

設定は専用ソフトで

各キーの割り当ては専用ソフトで行います。キーボードを使うショートカット、マウス操作、文章登録、プレイヤー操作や電卓、マイコンピューターの起動など、インターフェースがシンプルで使いやすくなっています。

こういうデバイスは、メーカーによって先に別のタブでショートカットを作り、繰り返しの有無を設定してまた別タブでキーに割り当てとか、初見では難しいものもあるんですけどね。筆者だとデザイン系ソフトで多用する「コピーを保存」や「Web用の保存」みたいな3キーや4キー同時押しを、別の左手デバイスに登録する時ちょっと苦労しました。

地味な便利機能も

設定はこのキーパッドに保存されるので、別のPCに挿し替えてもそのまま使えて便利。接続ポートが2カ所にあるので、縦向きでも横向きでも設置ができます。ついでにLEDバックライトで光がキレイ。デバイスが光ると、メカっぽさが感じられるんですよね。

あんまりたくさん設定すると憶えられないので、入門編としてこれくらいから始めてみると良いと思います。今ならブラックフライデーセールで15％オフの2,950円。6キー版は16％オフで4,580円です。

