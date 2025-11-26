Toshl、ØMI、北村匠海…“音楽のプロ”64名が選ぶ！昭和・平成・令和の「最強サビ歌詞名曲BEST100」

本日11月26日（水）の『EIGHT-JAM』2時間半のゴールデンスペシャルは、「昭和・平成・令和50年分総決算!! 音楽のプロが選んだ最強のサビ歌詞名曲BEST100」を放送。

スタジオゲストに上白石萌歌、佐久間大介（Snow Man）、秦 基博、川田裕美、高橋茂雄（サバンナ）を迎えるなか、放送に先駆けて豪華選者が一部先行公開された。

この企画では、有名アーティストやヒット曲を生み出すプロデューサーなど、超売れっ子の音楽のプロ64名に一斉アンケートを実施。

「2000年より前」と「2000年以降」の2ブロックでそれぞれ“サビの歌詞が強い名曲”を厳選してもらい、その順位に応じてポイントを集計。各ブロックの総合ランキング・ベスト50を発表していく。

そんな放送に先駆け、SUPER EIGHTらスタジオメンバーも「うわっ！すごっ!!」と、どよめいた選者たちを一部紹介。

Toshlを筆頭に、ØMI（三代目 J SOUL BROTHERS）、北村匠海（DISH//）、Little Glee Monster、清塚信也、秦 基博、家入レオ、iri、こっちのけんと、玉屋2060％（Wienners）――さまざまな年代＆ジャンルのプロたちが、研ぎ澄まされたプロ目線＆独自の感性をフル発揮して選んだサビ歌詞名曲を“激推しする理由”とともに教えてくれる。

王道曲はもちろん、プロならではの選曲もひしめき合うランキング結果に、スタジオメンバーも大興奮。心にじわじわと染みわたる言葉、背中をぐっと押してくれる言葉、さらに丸山隆平（SUPER EIGHT）いわく「発明」レベルの秀逸な表現も。多種多様な最強サビ歌詞名曲に、ゲスト陣も「名曲ぞろい！」（上白石）、「自分には書けない」（秦）と感嘆する。

そんななか、今回は佐久間が「僕の青春が詰まってる！」と感極まった“思い出の大ヒット曲”や、「ぶっ刺さって、キュンキュン」した“往年の名曲”もランクイン。はたして、音楽のプロたちはもちろん、スタジオメンバーの心も動かした最強のサビ歌詞とは？