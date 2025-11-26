幾田りら「恋風」がストリーミング累計再生回数1億回を突破！「スパークル」「Answer」に続いて3曲目
幾田りらの「恋風」が、Billboard JAPAN チャートにおけるストリーミング累計再生回数1億回を突破した。幾田の楽曲がストリーミング累計1億回を突破するのは、「スパークル」（2億回突破）、「Answer」に続く3曲目となる。
■ABEMA『今日、好きになりました。』の主題歌
「恋風」は現在、ABEMAで放送中の恋愛リアリティショー『今日、好きになりました。』の主題歌として書き下ろされ、2025年4月7日にリリース。恋をすることで生まれる淡い感情や相手を想う気持ちを丁寧に描いた、春の訪れを感じさせる爽やかな一曲に仕上がっている。
さらに、松永つぐみが監督を務め、自身初となるドラマ仕立てのMVが6月9日に公開され、大きな話題を呼んだ。
こうした楽曲への反響も後押しとなり、幾田りらとして初めて大晦日に放送される『第76回NHK紅白歌合戦』への出場が決定するなど、2025年の彼女のさらなる活躍を象徴する広がりを見せている。
