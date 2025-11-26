○経済統計・イベントなど

０８：５０　日・企業向けサービス価格指数
０９：３０　豪・消費者物価指数
１０：３０　日・４０年物利付国債の入札
１４：００　日・景気動向指数（改定値）
２１：００　米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２２：３０　米・耐久財受注
２２：３０　米・新規失業保険申請件数
２２：３０　米・失業保険継続受給者数
２３：４５　米・シカゴ購買部協会景気指数
※米・７年物国債入札

○決算発表・新規上場など

決算発表：タカショー<7590>

出所：MINKABU PRESS