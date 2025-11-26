２５日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５６円０５銭前後と前日と比べて８５銭程度のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８０円５３銭前後と同２０銭強のユーロ安・円高だった。



この日に米商務省が発表した９月の小売売上高は前月比０．２％増と前月から伸び率が鈍化し、米労働省が発表した９月の卸売物価指数（ＰＰＩ）は食品とエネルギーを除くコア指数で前月比０．１％上昇と２０２４年７月以来の低い伸びにとどまった。また、米調査会社コンファレンス・ボードが発表した１１月の米消費者信頼感指数は７カ月ぶりの低水準となり、米民間雇用サービス会社のＡＤＰが発表した民間部門の雇用者数の週次データは８日までの４週間で週平均１万３５００人減った。いずれも米経済の減速を示したことで、市場では米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による利下げ観測が強まるとともにドル売りが先行。米ブルームバーグ通信がＦＲＢの次期議長候補として米国家経済会議（ＮＥＣ）のハセット委員長が有力だと報じ、ＦＲＢが米政権の意向をくんだ利下げ路線を取るとの思惑が広がったことも影響し、ドル円相場は一時１５５円８０銭まで軟化した。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１５７０ドル前後と前日に比べて０．００５０ドル程度のユーロ高・ドル安だった。



出所：MINKABU PRESS