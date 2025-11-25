たるみ改善は自己流NG。丸顔・面長・エラ張りの正しい治療法を医師解説

フェイスラインがたるむと、どうしても顔が大きく見えたり、実年齢以上に老けてみえたりするため、悩みの種になっている人も多いと思います。フェイスラインを引き締めるにはどのような治療法があるでしょうか。丸顔、面長、エラ張りなど輪郭別におすすめの治療法を「あきこクリニック」の田中先生に詳しく教えていただきました。

監修医師：

田中 亜希子（あきこクリニック）

東京大学医学部医学科卒業。その後、東京大学医学部附属病院産婦人科、大手美容外科などで経験を積む。2009年、東京都世田谷区に「あきこクリニック」を開院。第110回日本美容外科学会会長、日本美容外科学会(JSAS)理事、日本アンチエイジング外科学会(JAAS)理事。日本美容外科学会(JSAPS)、日本美容皮膚科学会、日本形成外科学会、日本抗加齢医学会の各正会員。

編集部

では、まず丸顔におすすめの治療法から教えてください。

田中先生

丸顔の人は顔に脂肪がつきやすく、ぽっちゃりしている人が多く見受けられます。そのような場合は、「脂肪溶解注射」がおすすめです。また、高密度の超音波を使った「HIFU（ハイフ）」という治療も皮膚の引き上げにつながり、たるみの改善に有効です。

編集部

面長の人はどうでしょうか？

田中先生

面長の人は、どうしても目の下から唇の上辺あたりの、中顔面が長く見えがちです。これを短くみせるには「ヒアルロン酸注射」をして、トップの位置を高く見せる治療がおすすめです。また、「スレッドリフト」で引き上げるのもいいと思います。

編集部

エラが張っている人はどうでしょうか？

田中先生

エラが張っている人は噛む筋肉が発達している人が多いので、「ボトックス注射」をエラにする治療がおすすめです。こうすることで噛む筋肉が抑制され、エラの張りが目立たなくなります。しかし、エラがなくなると代わりにたるみが目立つようになることもあるので、通常は、ボトックス注入と合わせてHIFUやスレッドリフトなどの治療を併用します。

編集部

複数の治療法を併用することもあるのですね。

田中先生

はい。丸顔や面長の治療でも、通常は複数の治療法を組み合わせておこなうことで、効果がさらに高まると思います。どの治療法を組み合わせたらいいかは、その人の状態や輪郭によって異なるので、詳しくは医師に相談してみましょう。

編集部

最後に、読者へのメッセージをお願いします。

田中先生

SNSやインターネットなどでは、たるみに効く治療法がたくさん出回っていますが、実際には間違っている情報が多いのです。例えば、たるみに効くとされている表情筋のエクササイズは誤っていることが多く、頑張ってエクササイズをすればするほどたるみがひどくなることもあります。なかには正しいケアの方法や効果的な美容器具も流通していますが、ご自分で正しいものを見極めるのは難しいと思います。誤った情報に左右され、一層たるみを悪化させる前に、まずは美容クリニックの医師に相談してほしいです。カウンセリングの感覚で、気軽に受診してほしいと思います。

※この記事はMedical DOCにて＜フェイスラインのたるみの治し方はご存じですか? 丸顔・面長・エラ張り、輪郭別おすすめの引き締め方を解説!＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。